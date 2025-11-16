Voor tennisster Paula Badosa begon het jaar veelbelovend met een halve finale op de Australian Open, maar daarna was het vooral kommer en kwel. De Spaanse kwakkelde met blessures en zag ook nog eens haar relatie met collega-tennisser Stefanos Tsitsipas op de klippen lopen. Badosa vierde haar verjaardag daardoor als vrijgezel, maar daar ligt ze niet echt wakker van.

Badosa heeft al langer fysieke problemen en dat komt door een chronische rugblessure die ze heeft. De kans is daardoor erg groot dat ze al op jonge leeftijd een punt achter haar carrière moet zetten, maar voorlopig blijft ze het proberen. Als ze fit is, hoort Badosa bij de beste speelsters ter wereld, maar door veel blessureleed sluit ze het jaar af als nummer 25 van de wereld.

De Spaanse kwam eind september voor het laatst in actie en besloot daarna een punt achter haar jaar te zetten. Ze focust zich volledig op 2026 en wil dan weer zo fit mogelijk op de baan verschijnen. Badosa brengt een groot deel van de tijd door in Dubai en daar vierde ze zaterdag ook haar 28e verjaardag.

Relatiebreuk met Tsitsipas lijkt verwerkt

Die bracht Badosa door in goed gezelschap, maar wel zonder partner nadat eerder dit jaar haar relatie met Tsitsipas klapte. Daar lijkt ze inmiddels niet meer mee te zitten. Op de foto's die de Spaanse deelt met haar 1,3 miljoen volgers op Instagram is duidelijk dat ze hem totaal niet mist op haar verjaardag.

Badosa kreeg van haar vrienden allerlei bijzondere verrassingen en daarop werd benadrukt dat de Spaanse er wel mag zijn én dat ze vrijgezel is. Op haar taart was de tekst 'ouder, wijzer en heter dan ooit' geschreven. Ook kreeg ze een sjerp met daarop '28, maar nog steeds een 10'. Daarnaast had ze nog een andere sjerp om met de tekst 'sexy en single'.

Cruciaal begin van 2026

Badosa lijkt dus goed in haar vel te zitten na een jaar vol pech en dat is hard nodig, want ze zal aan het begin van 2026 direct goed in vorm moeten zijn. Ze heeft haar 25e plek op de ranglijst vooral te danken aan de halve finale op de Australian Open en dus verdedigt ze bij dat toernooi in januari gelijk een heleboel punten. Als Badosa daar vroeg verliest zakt ze waarschijnlijk tot buiten de top-50.