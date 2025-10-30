De veelbesproken toptennisser Stefanos Tsitsipas heeft toegezegd naar Rotterdam te komen voor het ATP-toernooi in Ahoy. De Griek, die dit seizoen worstelt met blessures, is uit de top tien van de wereld gevallen. Desondanks is toernooidirecteur Richard Krajicek dolblij met zijn komst.

Het wordt de achtste keer dat de populaire speler het toernooi in Ahoy aandoet. Na de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, en de Australiër Alex de Minaur is Tsitsipas de derde speler van wie de komst door de organisatie wordt gemeld. "Stefanos is al jaren een van de publieksfavorieten in Rotterdam", zegt Krajicek in een toelichting. "Hij brengt altijd veel energie mee en past perfect bij de sfeer van het toernooi. Met zijn aanvallende stijl is hij iemand die we er graag elk jaar bij hebben."

'Kwestie van tijd'

Tsitsipas kampte het afgelopen jaar met een rug- en een beenblessure, waardoor hij uit de top-10 is verdwenen. "Het is een kwestie van tijd voordat we hem weer terug zullen zien in de top-10", denkt Krajicek. "Hopelijk kan hij tijdens het ABN AMRO Open weer een grote stap zetten. Stefanos heeft bij ons een bijzondere geschiedenis. Hij speelde zijn eerste ATP-wedstrijden in Rotterdam en is inmiddels een gevestigde naam in de wereldtop. Dat hij ook in 2026 weer deelneemt, onderstreept zijn goede band met het toernooi en onze fans."

Veel kritiek

Tsitsipas haalde de kritiek van veel tennisfans op zijn hals door de afgelopen weken meerdere toernooien af te zeggen of vroegtijdig te verlaten. Dat op zich was geen punt, maar wel dat hij vervolgens wel naar het demonstratietoernooi in Saoedi-Arabië vertrok. Daar lag een cheque van liefst 1,5 miljoen dollar voor hem klaar, alleen maar voor zijn deelname. Hij verloor dan ook meteen zijn eerste wedstrijd van Jannik Sinner. Sinds zijn uitschakeling op de US Open eind augustus speelde hij maar twee officiële duels, namens Griekenland in de Davis Cup.

Het ABN Amro Open-toernooi in Rotterdam begint op 7 februari. De Spaanse toptennisser Alcaraz is de titelverdediger en komt dus ook naar Rotterdam.