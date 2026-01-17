De Belgische tennisser Alexander Blockx (20) gaat bij de Australian Open 2026 debuteren op een grandslamtoernooi. Het talent mazzelt, want hij is toegelaten als zogeheten lucky loser.

De tennisser uit Antwerpen arriveerde in Melbourne met als doel om bij zijn zesde poging wel een kwalificatietoernooi voor een slam te overleven. Bij de vijf eerdere keren dat hij zich inschreef voor een kwalificatietoernooi, schopte hij het eenmaal tot de derde en beslissende ronde.

Schouderpijn

Het lukte de Belg ook bij de Austalian Open 2026 om zich naar de derde kwalificatieronde te knokken. In de partij tegen Jason Kubler kreeg hij te maken met lichamelijk ongeluk. Blockx voelde pijn in zijn schouder en besloot op te geven. Hij verloor daardoor de partij en leek zijn tas te kunnen inpakken om af te reizen naar een ander toernooi.

Maar zaterdag kreeg Blockx een telefoontje: of hij toch nog beschikbaar is om in de eerste ronde van het hoofdtoernooi te spelen. De Franse speler Arthur Cazaux meldde zich namelijk één dag voor de start af. Daardoor kwam er een plek vrij. Hij krijgt ondanks dat hij geen seconde speelt wel de helft van het prijzengeld dat spelers krijgen als ze in de eerste ronde verliezen: 37.000 pond, dik 40.000 euro.

Niet KO

Voor Blockx is het hopen dat hij geen al te ernstige schouderblessure heeft opgelopen, zodat hij kan schitteren in de openingsronde van het grandslamtoernooi Down Under. "Ik ging naar de grond", schrijft Blockx op Instagram. "Maar ik ging niet knock-out." Hij speelt in de eerste ronde tegen Jaime Faria uit Portugal, een qualifier.

