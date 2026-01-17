Toptennisster Emma Raducanu (23) weet wanneer en tegen wie ze in actie komt in de eerste ronde van de Australian Open. Bij het eerste grandslamtoernooi van 2026 treft ze een Thaise speelster. Maar een bepaald aspect van die partij bevalt haar niet.

De winnares van het US Open 2021 is ontevreden over de planning van haar partij. Dat ze tegen Mananchaya Sawangkaew speelt zal ze prima vinden, want de Thaise staat op plek 195 van de WTA-ranking. En dat de Britse op het Margaret Court Arena staat, is ook vast niet het probleem.

Wel vindt Radu het vervelend dat ze in de avondsessie is gepland, na een mannenpartij. Die partij begint om 19.00 uur lokale tijd en zou vijf sets in beslag kunnen nemen, waardoor het voor Raducanu lastig is om in te schatten wanneer haar pot begint. En daardoor kan ze geen tijdsplanning maken voor haar voorbereidingen.

Lastig

Op een persconferentie zei ze: "Ik vind het lastig dat een vrouwenpartij op het avondschema staat na een potentiële vijfsetter. Als je het mij vraagt: het slaat nergens op. Aanvankelijk dacht ik: oh, dat wordt een latertje. En als je er dan echt mee moet dealen dan moet je alles overhoop gooien, je moet je telkens aanpassen."

"To me, it doesn’t really make as much sense": Emma Raducanu swipes at Australian Open scheduling with late night finish likely #Tennis https://t.co/SYBkNUuPOw — TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) January 17, 2026

Ze spreekt uit ervaring: "Ik heb eerder in deze situatie gezeten. Dat was in de halve finale van het US Open. Ik speelde in de tweede partij van de avondsessie. Verder heb ik nog niet zo laat hoeven spelen. Het is dus een vrij nieuwe ervaring, dat wel, en ik zal moeten leren daarmee om te gaan. Hopelijk ben ik nog zo lang actief in het tennis dat ik vaker dit meemaak en ervan kan leren."

Voetblessure

Door een voetblessure verliep haar voorbereiding op het nieuwe tennisjaar niet ideaal. "Ik denk dat ik beter niet zoveel druk op mezelf moet leggen", zegt ze.

"Ik moet niet verwachten dat ik geweldig tennis ga laten zien. Ik zit in de vierde week van mijn training. Eigenlijk heb ik nog niet zoveel gespeeld. Ik moet de juiste stappen zetten. Die gaan me brengen waar ik in de toekomst wil zijn."