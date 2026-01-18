Novak Djokovic is gezien zijn prijzenkast de beste mannelijke tennisser aller tijden, maar de afgelopen twee jaar werd de 38-jarige Serviër overvleugeld. In aanloop naar de Australian Open zijn er dan ook twijfels over of hij nog wel in staat is een grandslamtoernooi te winnen. Oud-coach Boris Becker kent Djokovic als de beste en vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl hoe hij naar zijn voormalige pupil kijkt.

Becker werkte van 2014 tot en met 2016 samen met Djokovic en in die jaren domineerde de Serviër het mannentennis. Djokovic won onder leiding van de iconische Duitser zes grandslamtitels en daarmee heeft Becker een aantal gehad in een kwart van het totale aantal van de Serviër. De teller van Djokovic staat inmiddels op 24 en als hij nog één grandslamtitel pakt dan zorgt hij voor een unicum in het tennis.

Lange tijd werd gedacht dat nummer 25 er wel zou gaan komen, maar nadat Carlos Alcaraz en Jannik Sinner de afgelopen twee jaar alle grote titels verdeelden, zijn daar wel twijfels over. Djokovic haalde in 2025 zelfs voor het eerst in jaren op geen enkel grandslamtoernooi de finale. Hij strandde op alle vier de evenementen in de halve finale.

Becker ziet daar echter het positieve van in: "Ik was blij verrast met zijn niveau vorig jaar, met name op de grandslamtoernooien. Hij heeft iedereen verslagen, behalve Alcaraz en Sinner. Dat is geen schande, want die twee domineren het tennis de afgelopen twee jaar."

Jaren beginnen te tellen

De zesvoudig grandslamkampioen denkt dat zijn voormalige pupil motivatie haalt uit de duels met zijn jongere rivalen: "Novak is 38 en het is een geweldige uitdaging. Het is inspirerend dat hij nog steeds met ze kan strijden. Maar natuurlijk is het zo dat je op zijn leeftijd niet meer zo snel hersteld. Je raakt sneller moe dan als je 28 bent, of nog jonger zoals Sinner en Alcaraz."

Juist over zijn fysieke gesteldheid zijn er zorgen, want afgelopen jaar bleek de tank meermaals leeg aan het einde van een toernooi. Ook 2026 begon moeizaam, want Djokovic meldde zich af voor het enige toernooi dat hij zou spelen voor de Australian Open. Becker maakt zich daar echter geen zorgen over.

'Misschien wil hij dat niemand laten zien'

"Ik zou niet verrast zijn als hij in Melbourne op zijn best is", aldus de 58-jarige Becker. "Hij heeft het toernooi tien keer gewonnen dus als er iemand is die weet hoe het is om te winnen, is hij het. Misschien heeft hij wel een truc tijdens de winter geleerd en wil hij dat niemand laten zien tot hij zijn eerste ronde gaat spelen."

Djokovic is als vierde geplaatst in Melbourne en ontloopt daardoor tot en met de kwartfinales Sinner en Alcaraz. "Ik zou niet verbaasd zijn als hij weer de halve finales haalt. En dan weet je het maar nooit. Hij zit in de helft van Sinner, maar misschien haalt die de halve finale niet. Er is altijd een kans dat één van de twee vroeg verliest, want het blijven mensen." Wat dat betreft is de wens misschien wel vader van de gedachte: "We zijn nog steeds erg close, dus ik wens hem het beste."

De Australian Open wordt vanaf 18 januari elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max .

