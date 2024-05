Belgische tennissensatie maakt publiek op Roland Garros gek: 'Waar is dat feestje?'

Belgische tennisser Zizou Bergs heeft op Roland Garros de derde ronde bereikt. Een enorm knappe prestatie voor de man die zich via de kwalificaties moest plaatsen. Zijn zege vierde hij uitbundig samen met het aanwezige publiek. "Waar is dat feestje, hier is dat feestje!"

De 24-jarige Bergs nam het op tegen de vier jaar oudere Maximilian Marterer. Ze speelden voor de vierde keer in hun carrière tegen elkaar. De wedstrijd werd twee keer gestaakt vanwege de regen in Parijs, maar dat bracht de Belg niet van zijn stuk. Hij won met 3-1 in sets van zijn Duitse tegenstander. Daardoor duurt zijn sprookje nog wat langer. Hij plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en won in de eerste ronde al van de Chileen Tabilo.

Dat was voor Bergs reden voor een feestje op de baan. En het publiek was het met hem eens. "Waar is dat feestje?", schreeuwde de tennisser. "Hier is dat feestje", antwoordde het enthousiaste publiek.

De toeschouwers mogen het feestje overigens niet vieren met een alcoholisch drankje in de hand. De organisatie van Roland Garros heeft namelijk een alcoholverbod ingevoerd na misdragingen van het publiek. De organisatie kondigde bovendien aan dat er een strengere tassencontrole gaat plaatsvinden. Verder gaat de organisatie toeschouwers die tijdens de rally's te veel onrust veroorzaken eerder straffen. "We zullen individuen die te ver gaan eruit pikken en ze direct van de tribune verwijderen."

Bergs zal het in de volgende ronde opnemen tegen een toptennisser: Grigor Dimitrov. De Bulgaar is de nummer tien van de wereld. Hij lijkt op voorhand dus de favoriet: Bergs staat buiten de top 100 op de wereldranglijst.

Op donderdag plaatste ook de Nederlandse Tallon Griekspoor zich voor de derde ronde van het toernooi. Hij won zonder al te veel moeite, en na een hele lange regenpauze, van Luciano Darderi. De wedstrijd in de tweede ronde van Roland Garros eindigde in 3-0 in sets voor Nederlands beste tennisser op dit moment: 7-6 (7-2), 6-3 en 6-3.