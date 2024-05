Tallon Griekspoor haalt voor het eerst derde ronde op Roland Garros en wacht prachtig duel met wereldtopper Zverev

Tallon Griekspoor heeft donderdag zonder al te veel moeite - en na een hele lange regenpauze - gewonnen van Luciano Darderi. De wedstrijd in de tweede ronde van Roland Garros eindigde in 3-0 in sets voor Nederlands beste tennisser op dit moment: 7-6 (7-2), 6-3 en 6-3.

Wat goed is, komt snel. En dat geldt zeker voor Darderi. De 22-jarige Italiaan - geboren in Argentinië - is de nummer veertig van de wereld in het tennissen, maar doet nu pas voor het eerst mee aan een grandslamtoernooi. Meer dan de helft van zijn totaal verdiende prijzengeld pakte Darderi dan ook afgelopen jaar.

Dat de Italiaan goed is, ondervond Griekspoor al snel. De 27-jarige Nederlander, zelf de nummer 25 van de wereld, moest in de eerste set direct hard aan de bak. Griekspoor kwam met 1-0 en 2-1 voor in games, maar Darderi boog dat om naar een 4-2 en 5-3 voorsprong. Griekspoor liet zich dat niet gebeuren en knokte zich terug tot 6-6. Juist op dat moment kwam er regen en werd de wedstrijd uitgesteld. Na uren van verplichte pauze trok Griekspoor in de tiebreak (7-2) aan het langste eind: 1-0 in sets.

Blik op de andere velden

In de verplichte pauze won Alexander Zverev van David Goffin (3-0), waardoor de winnaar van het duel tussen Griekspoor en Darderi de tegenstander in de derde ronde al kende. De Duitse Zverev is momenteel de nummer vier van de wereld en versloeg in de eerste ronde Rafael Nadal.

Griekspoor liep na de regenpauze redelijk weg bij Darderi. Hij won natuurlijk al de tiebreak en ging in de tweede set vrolijk verder met punten slaan. Uiteindelijk pakte hij de tweede set met 6-3. Ook in de derde set kende Griekspoor weinig moeite met zijn tegenstander, die steeds gefrusteerder raakte. De Nederlander won uiteindelijk met 6-3 en plaatste zich zo voor het eerst in zijn leven voor de derde ronde van Roland Garros.

Tallon Griekspoor in aanloop naar Roland Garros

Griekspoor won in de eerste ronde van Mackenzie McDonald, maar twijfelde voor die wedstrijd of hij niet zou afzeggen voor Roland Garros. Griekspoor zei: "Zaterdag en zondag was het slecht en kon ik niet slapen van de pijn. Toen is de twijfel er zeker geweest."

Waarom Griekspoor beter is dan Van de Zandschulp

Jacco Eltingh, technisch directeur van de KNLTB, ging bij Sportnieuws.nl in op de vergelijking tussen Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Zij worden gezien als de beste tennissers van Nederland, hoewel Van de Zandschulp de afgelopen tijd wegzakt op de wereldranglijst.

Elting wist dan ook goed aan te geven waarom Griekspoor de betere is van de twee. "Griekspoor haalt een hoog niveau. Als zijn goeie service goed loopt en hij zijn dwingende slagen kan etaleren, dan is iedereen bang voor een Tallon Griekspoor in vorm. Ook de spelers in de top tien."