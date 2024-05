Roland Garros grijpt hard in met alcoholverbod op tribunes na misdragingen van toeschouwers

Het gedrag van de toeschouwers zorgt tijdens de eerste week van Roland Garros voor de nodige problemen. Om die reden gaat de organisatie van het graveltoernooi per direct harder optreden richting misdragende bezoekers.

Op het center court was het gisteravond opnieuw raak in de tweede ronde partij tussen Iga Swiatek en Naomi Osaka. De speelsters hadden veel last van de onrust vanaf de tribunes tijdens rally's en vlak voordat zij moesten serveren. Titelverdedigster Swiatek richtte na afloop van haar gewonnen wedstrijd enkele woorden tot het publiek: "Het maakte het erg moeilijk om gefocust te blijven en dat is moeilijk te accepteren. Dit is een serieuze zaak voor ons, het gaat om veel geld."

Organisatie neemt maatregelen

Alle incidenten bij elkaar waren genoeg om de organisatie ervan te overtuigen nieuwe maatregelen te nemen. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo kondigde op een persmoment in Parijs de verscherpte regels aan. "Alcohol mocht op de tribunes, maar dat is voorbij", zei de Française. "We hebben na de coronaperiode een gedragsverandering bij de mensen gezien."

Mauresmo kondigde bovendien aan dat er een strengere tassencontrole gaat plaatsvinden. Verder gaat de organisatie toeschouwers die tijdens de rally's te veel onrust veroorzaken eerder straffen. "We zullen individuen die te ver gaan eruit pikken en ze direct van de tribune verwijderen."

Regenval zorgt voor problemen

Niet alleen het wangedrag van de toeschouwers vormen een probleem voor de organisatie. Al dagenlang regent het in Parijs, waardoor veel wedstrijden niet gespeeld kunnen worden. Waar normaal gesproken de eerste wedstrijden op de buitenbanen beginnen om 11:00 uur, wordt dit vanaf donderdag één uur vervroegd.

Donderdag speelde de regenval opnieuw parten bij de partij van Tallon Griekspoor. Bij een 6-6 stand in de eerste set werd de wedstrijd wederom stilgelegd. Arantxa Rus had geen last van het Franse weer. Zij speelde op een overdekte baan, waar ze goed partij bood tegen Elena Rybakina.