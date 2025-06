Beroemd tenniskoppel beleefd 'vreemd' moment: 'Dat was eigenlijk niet de bedoeling'

Katie Boultier draaide de rollen om met haar verloofde Alex de Minaur. Na jarenlang het Queen's toernooi te hebben bezocht om haar partner in actie te zien op het bekende ATP 500-toernooi, was het nu de beurt aan haar om zelf te spelen. De nummer 34 van de wereld gaf toe dat het 'raar' voelde om de Australiër nu eens in haar spelersbox te zien terwijl zij op de baan stond.

De WTA Tour is voor het eerst in 52 jaar teruggekeerd naar Londen, en Boulter lijkt de speelster die het meest enthousiast is om te mogen strijden op de prestigieuze tennisclub. Ze won haar eerste enkelspelpartij op Queen's.

De Minaur zag hoe Boulter het opnam tegen een van zijn landgenotes: Ajla Tomljanovic. Het was een spannende strijd. Boulter won een spannende eerste set, waarna Tomljanovic eenvoudig de tweede naar zich toe trok. Maar uiteindelijk trok de Britse aan het langste eind en won met 7-6, 1-6 6-4.

Vreemd

Nadat ze eindelijk de kans kreeg om te spelen op het centre court van de Queen’s Club, dat inmiddels omgedoopt is tot de Andy Murray Arena, gaf Boulter toe dat het vreemd was om degene te zijn die aan het spelen was, terwijl De Minaur toekeek. Maar dat maakte de overwinning des te lekkerder, vooral omdat de nummer 10 van de ATP-ranking er eigenlijk niet bij zou zijn, maar op het laatste moment besloot toch te komen.

"Het was eigenlijk best vreemd. Maar ook echt fijn. Ja, het was geweldig, omdat ik zulke mooie herinneringen heb aan het kijken naar hem", zei Boulter over de aanwezigheid van haar verloofde. "Elke keer als ik hierheen kwam, voelde het als het toppunt van Brits-zijn, typisch Brits leven. Het is zo leuk om iedereen hier te zien genieten, tennis te kijken, mee te gaan in de traditie. En ik was vroeger één van die mensen, als fan."

De Britse toptennisster gaf aan dat het veel voor haar betekende. "Ik merk dat ik echt van de sport geniet als ik kijk. Natuurlijk heb ik een persoonlijke band met Alex, wat het nog specialer maakt dan alleen naar sport komen kijken, maar ja, om hem vandaag in mijn box te hebben, dat betekende veel voor me. "En dat hij erbij kon zijn, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was, maakte het nog net wat bijzonderder. Het was een leuke kleine rolwisseling voor een keer, en hopelijk is hij er bij nog veel meer gelegenheden."

Emoties

Boulter heeft eerder al toegegeven dat ze altijd al wilde dat vrouwen de kans zouden krijgen om op Queen’s te spelen. Na haar eerste optreden op het gras voegde ze daaraan toe: "De emoties die ik voelde toen ik de baan op liep, overtroffen eigenlijk wat ik had verwacht toen ik het me voorstelde. Dat was echt bijzonder. Het was geweldig om te zien dat er vandaag zoveel mensen waren, die kwamen kijken en supporten. Dat betekent echt veel voor mij, zowel als persoon als als speelster."

Volgende ronde

Na de gewonnen wedstrijd tegen Tomljanovic mag Boulter het in de volgende ronde van het toernooi opnemen tegen Diana Schnaider.