Britse toptennissters 'genegeerd' door BBC: woedende fans halen keihard uit naar sportzender

De Britse toptennissters Emma Raducanu en Katie Boulter maakten hun dubbeldebuut. Het Britse topduo speelde voor het eerst samen op Queen’s, het openingsgrastoernooi in aanloop naar Wimbledon. De BBC deed hier echter geen liveverslag van, tot groot ongenoegen van fans.

Ondanks dat de BBC de uitzendrechten van het toernooi bezit en er na de spectaculaire finale van Roland Garros volop tennisenthousiasme heerst, koos de omroep ervoor om twee van de grootste Britse namen niet uit te zenden. In plaats daarvan werd alleen het enkelspel op het centre court, inmiddels omgedoopt tot de Andy Murray Arena, live uitgezonden.

BBC-presentator Isa Guha liet weten: “Helaas kunnen we deze wedstrijd niet uitzenden omdat de focus op de Andy Murray Arena ligt, maar we zullen je vanmiddag wel op de hoogte houden met updates.”

Frustraties

Veel Britse tennisfans waren echter totaal niet te spreken over deze beslissing van de BBC. Ze lieten hun ongenoegen blijken op sociale media. "Je hebt de nummers 1 en 2 van Groot-Brittannië samen in het dubbelspel en je zendt het niet uit? Leg dat maar eens uit! Zó frustrerend!", zo klaagde een kijker.

"Jullie hebben twee Britse speelsters die samen dubbelen. Denken jullie niet dat dat interessant zou zijn voor het Britse publiek?", zo klaagde een andere tennisliefhebber.

Overwinning

Boulter en Raducanu wonnen overtuigend van het Aziatische duo Xiny Jiang en Fang-Hsien Wu. In slechts 71 minuten werd het 6-4, 6-2. Ze lachten, gaven elkaar high-fives en speelden zich zichtbaar met plezier naar de overwinning voor de tribune met 1.000 toeschouwers, die dus als enige de wedstrijd live konden aanschouwen.

Vaker in de toekomst?

Gevraagd of ze op Wimbledon opnieuw samen zouden dubbelen, temperde Raducanu de verwachtingen. "Het is iets spontaans, we proberen gewoon deze week ons best te doen. We hebben er eerder over nagedacht in Madrid, Miami en Parijs", zo gaf ze aan.

Toen onderbrak Boulter haar lachend: “Vergeet wat zij zei. We gaan voor de Wimbledon-titel!" Ze vervolgde: “Nee hoor, grapje… we hebben daar nog niet echt over nagedacht."

Aankomende wedstrijden

Raducanu, die op de 37ste plek van de wereldranglijst staat, en onlangs een haar boekje open deed over nare ervaringen met een stalker, speelt op dinsdag haar eerste enkelwedstrijd van het toernooi tegen Cristina Busca.

Boulter, die drie plaatsen hoger staat dan haar partner op de WTA-ranglijst, speelt ook op dinsdag haar eerste enkelwedstrijd van het toernooi. Zij neemt het op tegen Ajla Tomljanovic.