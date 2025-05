Camera's leggen intiem moment vast tussen vermoeide toptennisser en zijn verloofde op Roland Garros

Het was een dag om snel te vergeten voor Katie Boulter en haar verloofde Alex de Minaur op Roland Garros. Terwijl Boulter zich voorbereidde op haar eigen partij, verloor De Minaur een slopende vijfsetter. Achter de schermen volgde een teder moment tussen het stel, dat door camera's werd vastgelegd. Een zeldzame blik achter de schermen bij een van de bekendste tenniskoppels van het circuit.

De Minaur, momenteel de nummer 9 van de wereld, was na afloop zichtbaar aangeslagen. Tegen Alexander Bublik had hij een 2-0 voorsprong in sets genomen, maar moest hij uiteindelijk toch buigen: 6-2, 6-2, 4-6, 3-6 en 2-6. De nederlaag kwam hard aan bij de Australiër, die na afloop openhartig zijn frustraties deelde. "Ik ben mentaal moe. Sterker nog, ik ben een beetje opgebrand", gaf hij toe. "Er wordt gewoon te veel tennis gespeeld."

Volgens De Minaur is de druk op tennissers enorm geworden door het almaar vollere speelschema. "Wat niet normaal is, is dat ik de afgelopen jaren nauwelijks rust heb gehad na de Davis Cup. Daarna begint het nieuwe seizoen alweer." De Australiër pleit voor verandering. "Niemand lijkt een oplossing te hebben, maar die is eigenlijk heel simpel: verkort het schema. Anders raken spelers mentaal uitgeput en worden carrières alleen maar korter."

Intiem moment achter de schermen

Na zijn verliespartij, zocht De Minaur de rust op in de opwarmruimte. Daar werd hij opgevangen door zijn verloofde Boulter, die zelf kort daarna de baan op moest. Ze liep naar hem toe, sloeg een arm om hem heen en sprak hem zachtjes toe. Een klein, maar veelzeggend gebaar van steun - vastgelegd door een aanwezige camera.

Katie Boulter comforts fiancée Alex De Minaur after he was knocked out at Roland-Garros ❤️🥹 pic.twitter.com/bhNohR5kQB — TNT Sports (@tntsports) May 29, 2025

Boulter en haar strijd

Boulter verloor zelf later op de dag haar partij tegen Madison Keys. Toch kon ze terugkijken op een sterk toernooi, waarin ze haar beste resultaat ooit op Roland Garros neerzette. Opvallend genoeg bereikte ze dat ondanks fysieke tegenslagen. In het verleden kampte Boulter namelijk met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), een aandoening die haar jarenlang parten speelde en zelfs tot een langdurige pauze dwong.

Daarnaast moest ze vorig jaar een toernooi opgeven wegens ziekte, vlak voor Wimbledon. Toch vocht ze zich terug, pakte nieuwe WTA-titels en werd de nummer één van Groot-Brittannië. Ook buiten de baan bouwde ze aan een indrukwekkend profiel: met sponsordeals van onder meer Nike, Jaguar en Wilson en een geschat vermogen van bijna twee miljoen pond, behoort ze inmiddels tot de meest succesvolle Britse tennissers van het moment.

Een sterke band

De relatie tussen Boulter en De Minaur ontstond in 2020, tijdens de coronapandemie. In interviews vertelden ze eerder hoe ze elkaar leerden kennen via een toevallige koffiedate en sindsdien onafscheidelijk zijn. Tijdens de lockdowns hielden ze contact via FaceTime, ondanks de fysieke afstand tussen hen. Inmiddels zijn ze verloofd.

Hun goede band blijkt ook op de baan. Tijdens Wimbledon in 2023 speelden ze samen gemengd dubbel en wonnen hun eerste partij overtuigend. Boulter noemde het een ;test voor de relatie', maar vooral een bijzonder moment. Mogelijk komt er dit jaar een vervolg op de US Open, als het schema het toelaat.

