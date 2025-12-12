Toptennisser Alex de Minaur won afgelopen weekend de titel op de UTS Grand Final in Londen. Hij werd beloond met een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Daar is niet alleen hijzelf, maar ook zijn verloofde, toptennisster Katie Boulter, erg blij mee. Het geld krijgt namelijk een goede bestemming.

De nummer zeven van de wereld versloeg Casper Ruud in de finale afgelopen zondag. Naast de trofee, die hij vorig jaar ook al won in Londen, pakte De Minaur ook een flink bedrag aan prijzengeld. Hij won wel 480.000 pond.

Bruiloft

En dat komt goed uit. De Australiër is namelijk een bruiloft aan het plannen met zijn vriendin Katie Boulter. Hij vroeg de 29-jarige tennisster een jaar geleden ten huwelijk. Het koppel heeft al een datum en locatie vastgelegd voor de trouwerij. Bovendien hebben ze een budget waar ze zich aan moeten houden.

Zelfs nu de 26-jarige De Minaur dit mooie bedrag aan prijzengeld heeft gewonnen, moet er op de uitgaven gelet worden. Dat vertelt hij na zijn overwinning. “Helaas wel", grapt hij. "Ik ben heel trots op mijn inzet het hele weekend en het is een mooie bonus om die prijzenpot mee naar huis te nemen."

Budget

Over de plannen van de bruiloft doet hij ook een boekje open. "We willen geen extravagant huwelijk", legt De Minaur uit. "Ik moet me aan het budget houden. Dat kunnen we niet steeds verhogen als ik een goed toernooi speel. Maar er zal zeker een flink bedrag worden uitgegeven aan de trouwerij, dat is zeker."

De Minaur woont samen met zijn Britse verloofde in Londen. Hij genoot dan ook van de thuiswedstrijd. "Ik hou ervan om hier te zijn. De sfeer is geweldig", zegt hij. "Ik heb een aantal nachten thuis kunnen slapen en kunnen genieten van wat Londen te bieden heeft. Het is altijd goed om hier te zijn en ik speel goed op deze baan. Ik kan niet klagen."