Morgan Riddle, de vriendin van toptennisser Taylor Fritz, is misschien wel de bekendste spelersvrouw van de tenniswereld. Met haar duizenden volgers op sociale media kan ze veel mensen bereiken. Maar haar uitingen op Instagram worden niet altijd gewaardeerd.

De Amerikaanse influencer ligt momenteel namelijk onder vuur vanwege een opgedoken statement dat ze al in 2016 plaatste. Op een foto steekt ze haar middelvinger op naar de Trump Tower met daarbij de tekst "loser territorium."

Daarmee liet ze haar afkeer blijken voor Amerikaanse president Donald Trump toen hij zich in 2016 voor het eerst verkiesbaar stelde. Inmiddels is hij bezig aan zijn tweede periode in het Witte Huis.

Riddle deelt wel vaker haar politieke mening op Instagram en dat wordt haar negen jaar later nog steeds niet in dank afgenomen. Ze krijgt er nog steeds veel reacties over besluit zich daarover uit te spreken.

'Stomme berichten'

"Ik krijg elke heel veel stomme berichten. Ik wil jullie eraan herinneren dat ik niet 'opeens' politiek wordt. Ik ben altijd een hater geweest", schrijft ze in een story op het platform. Daarbij deelt ze nogmals de post uit 2016.

De 28-jarige laat ook een aantal van de reacties die ze krijgt zien. "Stop alsjeblieft met het posten van politieke berichten over Trump. Je sluit de helft van je volgers uit. Daar zullen je sponsors ook niet blij mee zijn", klinkt het bijvoorbeeld. "Waarom zou je dit doen? Je verliest volgers en kunt beter relevant blijven", schrijft iemand anders.

Riddle lijkt zich daar geen zorgen over te maken. De politieke berichten zijn ook maar een klein onderdeel van haar content. Ze plaatst voornamelijk over haar leven tijdens de ATP-tour van haar vriend en heeft haar werk gemaakt van de tennis lifestyle.

US Open

Ze deelt bijvoorbeeld haar outfits die ze draagt op de tribune en geeft volgers tips over de gedragsregels bij grandslamtoernooien. Tijdens de US Open in haar thuisland stond ze daarom ook volop in de belangstelling. Fritz kwam tot de kwartfinale van het toernooi, maar werd daarin uitgeschakeld door Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz werd de winnaar van het toernooi. Hij komt Fritz zaterdag tegen in het dubbelspel van de Laver Cup. De Spanjaard speelt met Jakub Mensik tegen de nummer vijf van de wereld en zijn landgenoot Alex Michelsen.