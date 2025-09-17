Toptennisser Grigor Dimitrov moest in juli geblesseerd opgeven op Wimbledon. Een flinke teleurstelling voor de Bulgaar. Hij probeert er weer bovenop te komen, met steun van zijn beroemde vriendin.

De opgave in de achtste finale van het grandslamtoernooi was een groot drama, zeker omdat Dimitrov een 2-0-voorsprong had opgebouwd in zijn partij met Jannik Sinner, de uiteindelijke winnaar van het toernooi.

Het toernooi had dus heel anders kunnen aflopen als de nummer 28 van de wereld zijn partij had kunnen uitspelen. Hij kreeg in de derde set last van een borstspier met grote gevolgen. Hij moest zich afmelden voor de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati en de laatste Grand Slam van het seizoen: de US Open.

Hij kwam sinds Wimbledon niet meer in actie en dat heeft hem plekken op de wereldranglijst gekost. In juli stond hij nog op plek 19, maar hij is inmiddels afgezakt naar plek 28.

Beroemde vriendin

Zijn vriendin Eiza Gonzalez onthult nu dat Dimtrov zeker niet heeft stilgezeten de afgelopen maanden. Ze deelt trots beelden van haar geliefde op haar Instgram Story. Daarop is de tennisser te zien met een ingepakte schouder.

“Twee dagen na de blessure. Niets houdt hem tegen", schrijft het model bij de beelden. "De haardste werker die ik ken en de meest gedisciplineerde." Gonzalez heeft wel 8 miljoen volgers op Instagram. Ze werkt als actrice en zangeres. Ook poseert ze regelmatig voor de camera van grote modemerken en magazines.

'Pijnlijkste moment'

Dimitrov sprak zich zelf ook via Instagram uit over zijn blessure, vlak na de uitschakeling op Wimbledon. "Soms wil je hart doorgaan, maar heeft het universum een ander plan", schreef hij. "Opgeven in deze wedstrijd op Wimbledon was een van de pijnlijkste momenten uit mijn carrière."

Hij bedankt zijn naasten en zijn fans voor alle steun. "Jullie berichten hebben me door deze moeilijke tijd heen geholpen", aldus Dimitrov. "Het herstel begint nu. Ik zie jullie snel."