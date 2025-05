Beste Nederlandse tennisster verliest direct bij debuut op Roland Garros, maar blijft nog wel actief

Suzan Lamens heeft niet weten te stunten op Roland Garros. De best geklasseerde tennisster van Nederland verloor dinsdagmiddag met 2-0 in sets van Ashlyn Krueger. Haar Amerikaanse tegenstander is de nummer 35 van de wereld. Toch zit het toernooi er nog niet op voor Lamens.

Lamens had - als nummer 69 van de mondiale ranglijst - een stuntje nodig om Krueger te verslaan. In de eerste set bleek de jonge Krueger (21) met 6-3 een stuk sterker, maar de Nederlandse maakte het haar in de tweede set een stuk lastiger. Toch trok de Amerikaanse aan het langste eind: 6-4. Een teleurstellend debuut voor de 25-jarige tennisster.

Arantxa Rus, nummer 94 van de wereld, won maandag haar eersterondewedstrijd wel. Zij versloeg Camila Osorio na drie sets: 2-1. De 34-jarige Rus mag het in de tweede ronde opnemen tegen Clara Tauson, nummer 22 van de plaatsingslijst voor Roland Garros.

Nederlandse toptennisster (34) boekt groot succes op Roland Garros in spannend duel vol breaks Arantxa Rus heeft op knappe wijze de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De Nederlandse toptennisster stond tegenover Camila Osorio, die veel hoger dan Rus op de WTA-ranking stond. Maar dat deerde de 34-jarige Rus niet. In een spannend gevecht trok ze aan het langste eind.

Nog steeds actief

Lamens is nog niet klaar op Roland Garros. Zij komt woensdag in actie met haar Amerikaanse partner McCartney Kessler in het dubbeltoernooi. Het duo neemt het op tegen Giuliani Olmos en Hao-Ching Chan. Ook de ervaren dubbelspeelster Demi Schuurs is woensdag op de baan te vinden, samen met haar partner Asia Muhammad. Zij zijn samen als vijfde geplaatst.

Hevige emoties bij toptennisster op Roland Garros: 'Ik ben al de hele week aan het huilen' Voor Caroline Garcia was het maandag een emotionele dag op Roland Garros. De Française kondigde onlangs aan dat ze binnenkort gaat stoppen en dat ze dus voor de laatste keer meedoet aan haar thuistoernooi. Garcia verloor in het enkelspel in de eerste ronde en haar laatste partij in Parijs maakte veel emoties los.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.