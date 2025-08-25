Net voor de US Open speelde Botic van de Zandschulp een belangrijke finale. De Nederlandse toptennisser verloor in de eindstrijd van het ATP-toernooi van Winston-Salem van Marton Fucsovics. De Hongaar had een bijzondere speech voor zijn kersverse vrouw.

Van de Zandschulp verloor zaterdag zijn derde finale op het ATP-circuit. In een ongelijke strijd was Fucsovics met 6-3 7-6 (3) te sterk. De Hongaarse nummer 63 van de wereld won zijn derde titel van zijn carrière en neemt 93,681 euro aan prijzengeld mee naar huis.

De Hongaarse tennisser zei twee geleden nog het jawoord tegen zijn vrouw, model Nini Molnar. Tussen Wimbledon en de US Open door trouwen, is al een uitdaging op zich. De tennisser sprak een bijzondere belofte uit richting zijn vrouw in zijn overwinningsspeech.

Huwelijksreis

"Mijn vrouw en ik, we zijn twee weken geleden getrouwd. Dus bedankt dat je me steunt. Ik zal altijd van je houden. Ik hoop dat je van deze week geniet. We gaan aan het einde van het jaar op huwelijksreis, maak je geen zorgen."

Het prijzengeld van het toernooi in Winston-Salem dient als een mooie boost richting de huwelijksreis. Fucsovics speelt morgen in de eerste ronde van de US Open tegen Canadees Denis Shapovalov, waar hij opnieuw minimaal tegen de 100 duizend euro verdient.

"I promise we will go on our honeymoon at the end of the year" 🎤



Liefde op eerste gezicht

Het liefdeskoppel was sinds december 2024 verloofd, slechts één jaar nadat ze elkaar ontmoette. "Het was liefde op het eerste gezicht", legt hij uit in een interview met de ATP. "Het was een moeilijk jaar voor mij op professioneel vlak, maar mijn persoonlijke leven heeft me erdoorheen geholpen."

"Ik wist dat zij de beste voor mij is, dus ik wilde niet nog een jaar wachten met de verloving. Op deze manier stap ik 2025 in met opluchting en nog meer motivatie."

