De volledige tennistop reist af naar New York voor de US Open. Tennis is in principe een individuele sport, maar een aantal spelers kunnen gelukkig ook veel steun vinden bij een collega. Er zijn tijdens het laatste grandslamtoernooi van het jaar tenslotte een aantal koppels te bewonderen.

Tennissers hebben geen doorsnee leven, want voor hun sport zijn ze het grootste gedeelte van het jaar op pad. Dan is het natuurlijk niet gek dat er tijdens toernooien weleens een vonk overslaat tussen twee spelers, want waar ga je anders de liefde van je leven vinden?

Op de US Open, die van zondag 24 augustus tot en met zondag 7 september duurt, zijn er dan ook een aantal koppels te vinden. Dat is er wel soweiso eentje minder dan bij de voorgaande grandslamtoernooien, want Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa gingen onlangs uit elkaar.

Alex de Minaur en Katie Boulter

Voor Alex de Minaur en Katie Boulter begon het allemaal niet op de tennisbaan, maar in een hotel. "We kwamen elkaar daar tegen om zes uur 's ochtends en haalden daarna samen wat koffie. Vanaf dat moment wist ik dat het iets voor de lange termijn was", vertelde de Australiër over hun eerste ontmoeting tegen Sydney Morning Herald.

Het was voor De Minaur en Boulter niet bepaald makkelijk om te daten, want ze leerden elkaar kennen op het moment dat ze elkaar door de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns nauwelijks konden zien, maar ze belden elkaar met grote regelmaat en dat was het allemaal waard. "Haar gezelschap was iets waar ik naar op zoek was: het gaf me een vredig gevoel", aldus De Minaur.

Het duurde een jaar voordat ze aan het grote publiek bekendmaakten dat ze een koppel waren, maar sindsdien doen ze niet bepaald geheimzinnig over hun privéleven. De twee tennissers staan erom bekend dat ze elkaar maar wat graag in de maling nemen en daarbij moet met name De Minaur het verduren. Zo verstoorde Boulter eerder dit jaar nog een van zijn interviews en fakkelde ze hem ook compleet af toen ze samen een wedstrijd verloren tijdens een demonstratietoernooi.

De Minaur lijkt het zijn geliefde niet kwalijk te nemen, want eind vorig jaar ging hij op één knie voor de Britse. Boulter zei tot zijn grote opluchting 'ja' en dus komen de twee dit jaar voor de eerste keer als verloofden in actie in de stad van de liefde.

Gaël Monfils en Elina Svitolina

Gaël Monfils en Elina Svitolina waren al jarenlang actief op dezelfde toernooien, maar hadden desondanks weinig contact met elkaar. De Fransman, die twee keer de halve finales van een grandslamtoernooi haalde, wist tenslotte dat de Oekraïense een relatie had. Toen die eindelijk klapte, sloeg hij zijn slag.

Svitolina deelde na haar zege op de WTA Finals in 2018 een foto vanuit Parijs en dat was koren op de molen voor de Fransman. Hij was samen met zijn vrienden een avondje uit en vroeg Svitolina of ze toevallig zin had om ook een drankje te komen doen. Daar was de Oekraïense, die in 2021 brons pakte op de Olympische Spelen, wel voor in en het leidde al snel tot meer.

De twee deelden hun geluk maar al te graag met de wereld, want ze begonnen al snel op Instagram het account g.e.m.s. life, een naam die geïnspireerd is op hun initialen. Misschien gingen ze daarmee juist iets te snel, want in 2021 liep de relatie al stuk. Als tennissers weten ze natuurlijk hoe ze met een break om moeten gaan en dus maakten ze het enkele maanden later weer goed.

Ze lieten er vervolgens geen gras over groeien, want in datzelfde jaar trouwden ze én raakte Svitolina zwanger. In mei 2022 werden de toptennissers voor het eerst ouders door de geboorte van dochtertje Skaï.

Succesvolle voorbeelden

Deze drie koppels vormen natuurlijk bepaald geen uitzondering in de tenniswereld, want in het verleden waren er genoeg andere succesvolle liefdesverhalen. Andre Agassi en Steffi Graf zijn misschien wel het bekendste stel. De twee legendes trouwden in 2001 en kregen twee kinderen, waarvan er eentje erg goed kan honkballen.

Ook tennislegende Roger Federer vond het geluk met een collega. Hij papte aan met Mirka Vavrinec, die door blessureleed al op jonge leeftijd moest stoppen. De Zwitser en de Slowaakse trouwden in 2009 en hebben inmiddels vier kinderen samen.