Pien Hersman heeft een inkijkje gegeven in hoe ze haar leven met vriend Jesper de Jong indeelt. De twee zijn allebei topsporters op hoog niveau, maar wel in compleet andere sporten. Waar de een vooral in de wintermaanden actief is als schaatsster, duurt het seizoen van tennisser De Jong het hele jaar door. Elkaar zien en steunen is dan ook een uitdaging voor de geliefden.

Momenteel heeft schaatsster Hersman (22) alle tijd om met De Jong mee te reizen naar toernooien en hem te steunen op de tribunes. Zij zit immers in haar vakantieperiode na een enorm druk seizoen vanwege de Olympische Winterspelen afgelopen februari. Ze haalde de Spelen in Milaan niet, maar de Team X2O-rijdster deed wel haar best om zich overal voor te plaatsen. Nu geniet ze van de zonnige trips van haar vriend naar het gravel en dook ze onder meer op tijdens het ATP-toernooi in Marrakech en is ze nu ook in Madrid.

'Het is heel leuk'

Maar in mei komt haar schaatsteam weer samen en beginnen de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Dan is er dus veel minder tijd om elkaar te bezoeken, zeker omdat De Jong maar door moet denderen in de tenniswereld. Op Instagram geeft ze een inkijkje in hoe ze samen plannen om elkaar te steunen. "Het is heel leuk dat ik in mijn off-season mee kan en we elkaar wat meer en langer kunnen zien. Ik kan op zijn toernooien ook gewoon trainen, dus het is goed te combineren. Maar straks ben ik weer met mijn team en hoop ik nog een keertje mee te kunnen."

Jesper de Jong op Mutua Madrid Open

De Jong speelt op het Masters-toernooi in de Spaanse hoofdstad en kan wel een resultaat gebruiken. In heel 2026 boekte hij pas zes overwinningen en het merendeel was Challenger-toernooien in Murcia en Alicante. Op de Mutua Madrid Open treft De Jong het niet met zijn loting. Hij moet tegen de Spaanse tienersensatie Rafael Jodar in de eerste ronde van het hoofdtoernooi. Met ook nog Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in het hoofdtoernooi is Nederland sterk vertegenwoordigd in Madrid. Ook Griekspoor kan een goed resultaat gebruiken na een dipje sinds zijn blessure in Dubai, waardoor hij daar de finale miste.