Oud-coach doet boekje open over 'giftige relatie' van toptennisster: 'Daar wilde ik geen onderdeel van zijn'

Elena Rybakina behoort al jaren tot de grote namen in het vrouwentennis, maar het gaat bij de Kazachse de laatste tijd vooral over randzaken. Ze trok zich regelmatig terug voor toernooien en ook zou er een 'giftige relatie' zijn tussen de speelster en haar geschorste coach Stefano Vukov. Rybakina werkte onlangs korte tijd samen met oud-wereldtopper Goran Ivanisevic en hij heeft zich inmiddels over de kwestie uitgelaten.

Rybakina verbrak in het najaar van 2024 de samenwerking met Vukov en stelde vervolgens Ivanisevic aan als nieuwe coach. Op nieuwjaarsdag kwam ze echter alweer terug op de beslissing om Vukov aan de kant te schuiven en hij werd toch weer toegevoegd aan haar team. Tennisbond WTA stak daar echter een stokje voor, want Vukov werd voor een jaar geschorst vanwege wangedrag naar zijn speelster.

De Kazachse werd uiteindelijk dus door Ivanisevic gecoacht tijdens de Australian Open, maar de samenwerking werd direct na dat toernooi alweer stopgezet. In de media deden ondertussen verhalen dat een van de redenen voor die breuk was dat de Kroaat niet wist dat de Wimbledon-kampioene van 2022 eigenlijk weer samen wilde gaan werken met Vukov.

Ivanisevic spreekt zich uit

Ivanisevic, die in 2001 als speler Wimbledon wist te winnen, heeft tegen het Kroatische medium (ne)uspjeh prvaka een boekje open gedaan over de situatie: "Het was erg vreemd. Ik zal er niet veel over zeggen, maar het is een beetje een droevig en vreemd verhaal."

Dat terwijl de Kroaat er heel veel zin in had om samen te gaan werken met Rybakina: "In mijn ogen is zij de beste speelster van de wereld. Ze speelt het mooiste tennis en houdt het simpel. Ik geniet daar enorm van."

Toch werd de samenwerking niet wat hij ervan verwacht had: "Helaas gebeurden er een aantal dingen buiten de baan waar ik geen controle over had en waar ik ook geen onderdeel van wilde zijn. Toen heb ik besloten om te stoppen en ik wens haar het beste."

'Giftige relatie'

Tennisbond WTA maakte vorige maand resultaten uit het onderzoek naar Vukov bekend en die waren op zijn minst schokkend te noemen. Zo zou Vukov de tennisster 'dom' hebben genoemd en hebben gezegd dat ze zonder hem "nog steeds aardappels zou kweken in Rusland". Ook zou hij Rybakina aan het huilen hebben gemaakt, blootgesteld hebben aan 'mentale mishandeling' en heeft hij haar 'fysieke grenzen overschreven, met ziekte tot gevolg'.

Ook heeft de bond bewijs dat er inmiddels een romantische relatie is ontstaan tussen de twee. "Er is duidelijk sprake van een giftige relatie", schreef Portia Archer, de CEO van de WTA daar vorige maand over. Rybakina heeft Vukov ondanks de onderzoeksresultaten naar buiten toe altijd verdedigd.