Tennisfans onder de indruk van Jannik Sinner na heldenactie richting 'grappige' Jesper de Jong

Toptennisser Jannik Sinner krijgt veel lof vanuit het buitenland na zijn goede daad richting de Nederlandse Jesper de Jong. De twee stonden tegenover elkaar op de Italian Open. "Dit is oprechte klasse."

De Jong ging in het duel met de nummer één van de wereld hard onderuit op de gladde gravelbaan. Hij kwam pijnlijk terecht op zijn pols en bleef op de grond liggen. Sinner zag het gebeuren en schoot hem direct te hulp.

Nederlandse toptennisser moest naar het ziekenhuis na valpartij: 'Ik ging compleet op mijn plaat' Jesper de Jong maakte het Jannik Sinner maandag knap lastig in Rome, maar moest na een paar valpartijen uiteindelijk het onderspit delven. Na afloop is hij zelfs naar het ziekenhuis gegaan, omdat de Nederlandse toptennisser 'meer pijn had dan gehoopt'.

Hij stapt eover het net heen om zich over zijn tegenstander te ontfermen. De 24-jarige Nederlander zat onder het gravel. De Italiaan hielp hem zijn racket schoon te maken en gaf hem een handdoek. De Jong grapte vervolgens: 'Heb je ook een schoon shirt voor me?'

'Groot hart'

Tennisfans reageerden massaal op de valpartij en loven de actie van Sinner, die in Rome terugkeerde na een dopingschorsing. "Hij laat zijn ware aard zien", klinkt het over de 23-jarige. "Het is totale en oprechte klasse. En heel vervelend voor De Jong."

Jesper de Jong pakt minder prijzengeld dan normaal na uitschakeling door Jannik Sinner Toptennisser Jesper de Jong heeft een goed toernooi gespeeld in Italië. Bij zijn debuut op een masterstoernooi haalde hij direct de derde ronde. De 'Lucky Loser' werd maandagmiddag uitgeschakeld door de nummer één van de wereld Jannik Sinner. Hij verdient minder prijzengeld dan normaal.

Anderen vinden het 'heel sportief' van Sinner. "Pure klasse. Deze vriendelijkheid is geen toneelspel." "Hij heeft net zo'n groot hart als zijn talent."

jannik sinner has a heart as big as his talent. pic.twitter.com/1Jgog0qfBw — rue (@writtenbysaints) May 12, 2025

Sinner was zelf ook nog lovend over zijn Nederlandse tegenstander, die met 6-4, 6-2 verloor. "Geweldige speler, maar een nog mooier persoon. Ik wens hem alle sterkte", zei Sinner na afloop in het interview op de baan.

De Jong is na afloop voor de zekerheid nog wel naar het ziekenhuis gegaan, waar een MRI-scan is gedaan. "Daar was gelukkig alles goed. Drie, vier dagen in een brace en dan moet alles goedkomen."

Tennislegende Rafael Nadal geeft duidelijke mening over dopingschorsing Jannik Sinner: 'Daar geloof ik echt wel in' Toptennisser Jannik Sinner keerde deze week in Rome terug van een dopingschorsing. Hij kan daarbij op bijval rekenen van legende Rafael Nadal. De voormalig tennisser heeft het opgenomen voor de Italiaan en gelooft niet dat hij expres doping gebruikt zou hebben.

Roland Garros

Hopelijk is hij dan weer topfit voor de Grand Slam die eraan komt. "Ik heb best veel gespeeld, dan moet ik niet uitgeblust raken voor Roland Garros en het grasseizoen daarna. We hebben gezegd dat we woensdagavond of donderdagavond naar Parijs gaan om 3 á 4 dagen eerder voor te bereiden. En dan komt Roland Garros eraan."