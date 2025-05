Jannik Sinner doet onthulling na terugkeer op tennisbaan: 'Ik heb enorm getwijfeld aan mezelf'

Jannik Sinner is officieel weer tennisser. De Italiaan moest een dopingschorsing van drie maanden uitzitten, maar in Rome keerde hij terug op de ATP-tour. Sinner onthult nu dat hij in de tijd van zijn schorsing enorm aan zichzelf heeft getwijfeld.

Sinner won in de eerste ronde van de Argentijn Mariano Navone en was achteraf dolgelukkig dat hij weer dat hij weer de baan op kon. "Ik heb lange tijd op dit moment gewacht. Dit is echt belangrijker dan alles voor mij op dit moment. Dus ik ben echt heel gelukkig. Natuurlijk is het ook geweldig dat ik nog een wedstrijd mag spelen hier. We gaan zien wat er in die partij gaat gebeuren."

Tijdens zijn schorsing had Sinner veel tijd om zich voor te bereiden op het toernooi in Rome en dat heeft hij op de best mogelijke manier gedaan. "Ik denk dat we ons op de beste manier hebben voorbereid. Natuurlijk kon ik niet terugkijken op officiële wedstrijden, dat is de beste feedback die je als speler kan krijgen. Nu heb ik wel weer een beter beeld van waar ik sta, wat ik goed doe en wat ik moet gaan verbeteren."

Twijfels

Ondanks dat Sinner de tijd had om zichzelf voor te bereiden, had de schorsing ook grote minpunten. Zo is de Italiaan aan zichzelf gaan twijfelen. "Voordat ik de baan op ging vandaag heb ik wel aan mijzelf getwijfeld. Ik had enorme twijfels over wat er ging gebeuren in mijn volgende wedstrijd. Ik moet daar wel mee leren leven, want dat betekent wel dat ik om het spel geef. Ik wil mezelf verbeteren, mezelf laten zien en ik wil graag iets speciaals doen."

Jesper de Jong

Door de overwinning op Navone treft Sinner in de volgende ronde een Nederlander. Jesper de Jong wordt de volgende tegenstander van de Italiaanse nummer één van de wereld. Maandag nemen de Nederlander en Sinner het tegen elkaar op in Rome.