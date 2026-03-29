Toptennisster Aryna Sabalenka toonde op zaterdag maar weer ens haar grote klasse door het Masters-toernooi van Miami op haar naam te schrijven. De Belarussische versloeg Coco Gauff in de finale (6-2, 4-6, 6-3). Toch baalt Sabalenka een beetje van zichzelf na haar overwinning.

Sabalenka en Gauff troffen elkaar in de finale in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens, nadat 94 andere speelsters al waren uitgeschakeld. Het was de dertiende keer dat zij elkaar ontmoetten op de WTA Tour en de vierde keer dat ze tegenover elkaar stonden in een finale. Sabalenka schreef het toernooi in Miami bovendien vorig jaar ook al op haar naam.

Thuisvoordeel

Gauff was er dan ook op gebrand de finale te winnen. Daarbij kon ze rekenen op een duidelijk thuisvoordeel: de Amerikaanse kreeg volop steun van zowel het publiek als haar familie.

Sterker nog: de supporters van Gauff waren zó enthousiast dat het Sabalenka begon te irriteren. Tijdens de wedstrijd reageerde ze namelijk nogal geïrriteerd op het gejoel vanaf de banken.

Frustratie

Achteraf was Sabalenka echter niet echt blij met haar reactie. "Ik raakte op een gegeven moment een beetje gefrustreerd", zo stak ze af na de partij. "Ik ben zeker niet trots op wat ik riep, maar kom op, dat kun je niet doen."

Ze vervolgde: "Ik had hier zelf ook veel steun. Ik voel me hier een beetje een local, ik wist wat ik van deze wedstrijd kon verwachten en ik heb er echt van genoten."

Volgens de Belarussische werd er dan ook niet alleen voor Gauff gejuicht. "Ook al juichten ze voor haar, ik had het gevoel dat ze vooral juichten voor het geweldige tennis. Ik voelde het respect en daar ben ik echt dankbaar voor."

Knappe prestatie

Sabalenka was twee weken geleden al de beste in Indian Wells en schreef zo voor het eerst de Sunshine Double, oftewel opeenvolgende eindzeges in de toptoernooien van Indian Wells en Miami, op haar naam. Sabalenka is de vijfde tennisster die daar in slaagt en de eerste sinds de Poolse Iga Swiatek in 2022.

"Mijn doel was altijd om mijn naam in de geschiedenisboeken te krijgen", aldus Sabalenka. "En dat is me nu gelukt. Het voelt onwerkelijk. Ik ben extreem trots."