Toptennisster Aryna Sabalenka heeft zaterdag opnieuw de Miami Open op haar naam geschreven. De Belarussische strijkt daarmee bijna een miljoen euro aan prijzengeld op. Lees hier wat zij en verliezend finalist Coco Gauff verdienen.

Sabalenka versloeg Gauff in haar thuisland in drie sets: 6-2, 4-6, 6-3, nadat ze vorig jaar het toernooi ook al op haar naam schreef. Daarmee voltooide ze de Sunshine Double, nadat ze eerder ook al de Indian Wells op haar naam schreef. De nummer één van de wereld krijgt daarmee nog eens 1000 extra WTA-punten, wat het gat met Elena Rybakina, de huidige nummer twee van de wereld, extra vergroot. Gauff krijgt als finalist 650 WTA-punten bijgeschreven.

Sabalenka en Gauff stonden in de finale in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens tegenover elkaar nadat 94 andere tennissters eerder uit het toernooi werden gespeeld. Het was de dertiende keer dat de twee tegenover elkaar stonden tijdens de WTA Tour en de vierde keer dat de twee een finale tegen elkaar speelden. Sabalenka won vorig jaar ook het toernooi in Miami. Zondag is het de beurt aan de mannen. Dan staan Jannik Sinner en Jiri Lehecka tegenover elkaar in de finale.

Prijzengeld Miami Open

Naast 1000 WTA-punten ontvangt Sabalenka ook 1.151.380 dollar aan prijzengeld. Dat is omgerekend 997.210 euro. In totaal wordt er meer dan 9,4 miljoen dollar (8.141.340 miljoen euro) aan prijzengeld uitgekeerd tijdens de Miami Open. Gauff, de verliezend finalist zal 612.340 dollar (530.347 euro) mee naar huis nemen. Het winnende duo in het dubbelspel neemt 468.200 dollar (405.508 euro) mee naar huis en het verliezende duo in de finale 247.870 dollar (214.680 euro).

Sunshine Double

Het is de eerste keer dat Sabalenka de Sunshine Double, oftewel opeenvolgende eindzeges in de toptoernooien van Indian Wells en Miami, op haar naam zet. De Belarussische is de vijfde tennisster die daar in slaagt en de eerste sinds de Poolse Iga Swiatek in 2022. Naast Swiatek gingen eerder Steffi Graf, Kim Clijsters en Victoria Azarenka haar voor.