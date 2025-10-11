De finale van het tennistoernooi van Shanghai is een bijzonder familie-onderonsje tussen de neven Arthur Rinderknech en Valentin Vacherot. Zij verrasten zaterdag tegen toptennissers Daniil Medvedev en Novak Djokovic.

De Fransman Rinderknech rekende in de halve finales van het Chinese masterstoernooi in drie sets af met de Rus Daniil Medvedev (4-6 6-2 6-4), Monegask Vacherot leverde een nieuwe stunt door in twee sets de Servische icoon Novak Djokovic uit te schakelen (6-3 6-4).

Rinderknech is de nummer 54 van de wereld, Vacherot zelfs de nummer 204. Hun moeders zijn zussen. Beiden hebben nog geen titel op hun naam en de neven speelden ook nog nooit tegen elkaar in een toernooi uit de ATP Tour. Vacherot is de laagst gerankte speler ooit in de finale van een masterstoernooi.

Familieknuffel

De 30-jarige Rinderknech verloor in de partij tegen Medvedev de eerste set, maar ging daarna steeds beter spelen. Met aanvallend tennis wist hij de Rus te ontregelen. Hij kwam in de derde set op 5-4 en won de partij door de servicegame van Medvedev te winnen. Kort na zijn zege kwam neef Vacherot de baan op voor een familieknuffel.

"Het is ongelooflijk. Niemand in de familie had durven dromen dat wij elkaar hier in de finale zouden treffen", zei Rinderknech in het interview op de baan.

Vacherot is aan het toernooi van zijn leven bezig. De tennisser uit Monaco kwam via het kwalificatietoernooi de Shanghai Masters binnen en versloeg Tallon Griekspoor in de vierde ronde. In de kwartfinales rekende hij af met de Deen Holger Rune. Door zijn zege op Djokovic zal Vacherot vermoedelijk de top zestig binnendringen van de wereldranglijst.

Djokovic had last van fysieke klachten tijdens de halve eindstrijd. Het was opnieuw drukkend warm in Shanghai. Beide tennissers speelden na de eerste game al in doorweekte shirts. Al snel werd duidelijk dat Djokovic het fysiek zwaar had. Bij een achterstand van 4-3 liet de Serviër zijn rug masseren in een medische time-out. Hij hield ook icepacks op zijn borst.