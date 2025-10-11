'Gekwetste' Novak Djokovic blameert zich in tenniswereld

Tennisser Valentin Vacherot heeft voor een nieuwe stunt gezorgd op het masterstoernooi van Shanghai. Novak Djokovic, die het fysiek erg zwaar had is uitgeschakeld door de Fransman. Daardoor is er kans op een unieke finale in het toernooi.

De 26-jarige nummer 204 van de wereld bereikte de finale door niemand minder dan Djokovic uit te schakelen in de halve finales. Vacherot won in twee sets: 6-3 6-4. Hij is de laagst gerankte speler ooit in de finale van een masterstoernooi.

De finale kan nog extra uniek worden als Arthur Rinderknech ook weet te winnen in de halve eindstrijd. Hij neemt het op tegen Daniil Medvedev. Als de Fransman het duel weet te winnen, treft hij in de finale zijn eigen neef.

Fysieke problemen

Het was opnieuw drukkend warm in Shanghai. Beide tennissers speelden na de eerste game al in doorweekte shirts. Al snel werd duidelijk dat Djokovic het fysiek zwaar had. Bij een achterstand van 4-3 liet de Serviër zijn rug masseren in een medische time-out. Hij hield icepacks op zijn borst. Vacherot pakte door en won de eerste set met 6-3.

De 38-jarige 24-voudig grandslamwinnaar weigerde voortijdig te capituleren. Hij liet in de tweede set nog een keer zijn rug masseren en begon zowaar beter te spelen. Toch slaagde hij er niet in door te drukken. Vacherot deed dat wel door bij een stand van 4-4 een break te forceren en de wedstrijd daarna op eigen service uit te spelen.

'Onbetaalbare ervaring'

Vacherot is aan het toernooi van zijn leven bezig. De tennisser uit Monaco kwam via het kwalificatietoernooi de Shanghai Masters binnen en versloeg Tallon Griekspoor in de vierde ronde. In de kwartfinales rekende hij af met de Deen Holger Rune. Door zijn zege op Djokovic zal Vacherot vermoedelijk de top zestig binnendringen van de wereldranglijst.

"Ik probeer mezelf in mijn arm te knijpen of dit wel echt is. Ik weet dat veel van jullie hadden gewild dat ik niet zou winnen", zei Vacherot tegen het publiek in het interview op de baan. "Het was een onbetaalbare ervaring om tegenover Novak te staan", zei de tennisser die in de finale mogelijk zijn neef Arthur Rinderknech treft. Die Fransman treft later zaterdag de Rus Daniil Medvedev in de andere halve finale.