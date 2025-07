Het einde van de carrière van Tara Moore (32) lijkt nabij. De Britse tennister is voor liefst vier jaar geschorst door de dopingautoriteiten, nadat zij eerder nog was vrijgesproken. Moore was in het verleden de beste Britse in het dubbelspel.

Moore werd 18 maanden geleden nog vrijgesproken door een onafhankelijke rechtbank. In april 2024 keerde zij dan ook terug in het tenniscircuit. Maar nu is het toch weer raak. Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) heeft deze uitspraak gedaan na een beroep van het Internationale Tennis Integriteitsagentschap (ITIA) tegen de eerdere vrijspraak.

Moores schorsing van vier jaar gaat onmiddellijk in, maar wordt verminderd met 19 maanden, de periode dat ze al voorlopig geschorst was sinds de start van de zaak. Dat betekent dat zij begin 2028 weer de baan op zou mogen voor een professionele wedstrijd.

Besmet vlees

In mei 2022 werd tennisster Moore voorlopig geschorst na een positieve test op nandrolon en boldenon, wat aan het licht kwam bij een toernooi in Colombia. In december daaropvolgend werd ze echter vrijgesproken door een onafhankelijke rechtbank, omdat de positieve test zou zijn veroorzaakt door besmet vlees.

Na de nieuwe uitspraak is de Britse echter tot begin 2028 uit de tennissport verbannen. Na bestudering van wetenschappelijk en juridisch bewijs, oordeelde de meerderheid van het CAS-panel dat Mur niet heeft kunnen aantonen dat de concentratie nandrolon in haar monster overeenkwam met de inname van besmet vlees.

Andere dopingzondaars

Onlangs raakten ook andere toptennissers, zoals Wimbledon-winnaars Janik Sinner en Iga Swiatek, betrokken bij dopingaffaires. Zij moesten kortere schorsingen uitzitten, die in de verste verte niet in de buurt komen van de straf die Moore nu heeft gekregen.

Sinner en Swiatek hebben allebei weinig gevoeld van hun schorsing, aangezien ze nu alweer op het hoogste podium staan met het winnen van Wimbledon.