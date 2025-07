Jannik Sinner won zondag voor de eerste keer Wimbledon door zijn plaaggeest Carlos Alcaraz in de finale te verslaan. De Italiaan vervulde daarmee niet alleen zijn droom, maar verdiende ook miljoenen aan prijzengeld. Helaas voor hem moet hij daar een groot gedeelte alweer van inleveren.

Sinner moest in de finale niet alleen met Alcaraz afrekenen, maar ook met de demonen in zijn hoofd na de dramatisch verlopen eindstrijd op Roland Garros een maand eerder. Toen verloor de Italiaan in een zenuwslopende thriller van zijn Spaanse rivaal nadat hij zelf drie matchpoints had gehad. Op het heilige gras in Londen hield Sinner het hoofd wel koel en pakte hij zijn vierde grandslamtitel.

Belasting

De Italiaanse nummer één van de wereld verdiende met zijn triomf ook nog eens enkele miljoenen aan prijzengeld. De organisatie van Wimbledon keerde aan de winnaars bij de mannen en vrouwen in het enkelspel liefst 3 miljoen pond uit. Omgerekend is dat zo'n 3,46 miljoen euro. Dat bedrag zouden Sinner en Iga Swiatek, de winnares van het vrouwentoernooi, dus allebei op hun rekening bij mogen schrijven, maar dat blijkt niet helemaal het geval.

Er gaat namelijk nog een enorm gedeelte belasting vanaf. Een belastingexpert meldt tegen het medium Forbes dat er in het Verenigd Koninkrijk nog zo'n 35 procent vanaf gehaald zal worden. Dat betekent dat Sinner en Swiatek zo'n 1,25 miljoen euro moeten inleveren. Daarmee blijft er wel nog zo'n 2,2 miljoen euro over.

Swiatek helemaal de pineut

In het geval van Sinner blijft het daarbij, want hij is officieel woonachtig in Monaco en in het belastingparadijs hoeft hij verder niets meer af te staan. Voor Swiatek zijn de druiven helemaal zuur, want zij is nog altijd woonachtig in Polen en ook daar zal ze nog zo'n vier procent van het totale bedrag af moeten staan. Zij houdt dan net iets meer dan 2 miljoen euro over.

Rijke tennissers

Het is overigens wel de vraag of de twee tennistoppers zich er heel erg druk om maken, want ze verdienden in hun carrière al een veelvoud. De teller staat bij Sinner inmiddels op bij 40 miljoen euro, terwijl Swiatek ongeveer 32 miljoen aan prijzengeld bij elkaar sloeg. Daar zijn de inkomsten uit sponsordeals nog niet eens in meegerekend.