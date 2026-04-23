Het lot kan soms gekke gebeurtenissen veroorzaken, zo ook in de tenniswereld. Daar is op het Masters-toernooi van Madrid iets bijzonders gebeurd. Twee verrassende tennissers treffen elkaar wéér, binnen 48 uur nadat de één de ander uitschakelde. Het is het gevolg van het zogenaamde 'lucky loser'-concept.

Marco Trungelliti krijgt donderdag de ultieme kans op revanche. De 36-jarige Argentijn verloor in de kwalificaties van de Mutua Madrid Open in de finale van de Spanjaard Daniel Merida Aguilar en leek daarmee uitgeschakeld voor het ATP 1000-toernooi. Hij schreef zich voor de zekerheid in als lucky loser en was daarmee afhankelijk van de afmeldingen van geplaatste spelers. Die kwamen er, via Jack Draper, Raphaël Collignon en de Nederlander Botic van de Zandschulp.

Lucky loser

Trungelliti werd dus alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi en in de grote loting gegooid. Voor de partij in de eerste ronde kwam niemand minder dan Merida Aguilar er weer uit rollen als zijn tegenstander. De twee nemen het dus binnen 48 uur twee keer tegen elkaar op, waarbij Merida Aguilar de mentale voorsprong heeft dat hij de Argentijn al verslagen heeft op exact dezelfde gravelondergrond als dinsdag. Het werd in de kwalificatiefinale 7-6, 6-3 voor de Spanjaard, na ruim anderhalf uur tennis.

In zelfde week eerste finales

Alsof dit voorval nog niet toevallig genoeg is, bereikten de twee ook nog eens in dezelfde week hun allereerste ATP-finale ooit. Trungelliti deed dat in Marrakech (Marokko), waarin hij verloor van de Spaanse tienersensatie Rafael Jodar. In Boekarest (Roemenië) behaalde Merida Aguilar zijn eerste finale ooit. Ook hij verloor, van de Trungelliti's landgenoot Mariano Navone.

'Dit is fantastisch'

Trungelliti werd afgelopen week nog wereldnieuws door als oudste speler ooit zijn debuut te maken in de top-100 van de wereld. De 36-jarige kwam dankzij zijn finale met stip binnen op positie 76, ook omdat hij nauwelijks iets te verdedigen heeft dit jaar. "Dit was mijn hele carrière een doel, ik kwam de afgelopen twee jaar steeds dichterbij en nu ben ik er. Dit is fantastisch", zei hij tegen ATP Tour. Tot afgelopen week was zijn beste klassering 112de van de wereld.

Merida Aguilar ook in top-100

Geloof het of niet, maar ook Merida (21) gaat zijn debuut maken in de top-100 dankzij het bereiken van het hoofdtoernooi in Madrid. Hij is nu nog de nummer 101, maar is virtueel al gestegen naar plek 91.