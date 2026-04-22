Ex-toptennisster Camila Giorgi ging in 2024 plotseling met pensioen. De voormalig nummer 26 van de WTA-ranglijst deed erg mysterieus over de 'verdwijning' en heeft nu een besluit genomen: ze keert na haar zwangerschap terug op de tennisbaan.

Die aankondiging komt behoorlijk uit het niets. Op Instagram plaatste de Italiaanse Giorgi de afgelopen jaren enkel modefoto's. Maar sinds februari deelt ze opeens heugelijk nieuws. Ze is inmiddels getrouwd met haar man Andreas Pasutti en de twee zijn in verwachting van een baby.

Bovendien plaatste ze in maart weer een video op de tennisbaan. Ze heeft haar eigen trainingskampen opgezet op Mallorca. Blijkbaar heeft ze het plezier in de sport teruggevonden. Ze keert namelijk in 2027 terug in de WTA-tour.

Dat bevestigt Giorgi in een Q&A op Instagram. "Maak je een comeback", wordt haar gevraagd. "Ja, volgend jaar", is het duidelijke antwoord van de 34-jarige. Dat zal dus na de geboorte van haar eerste kind zijn. De tennisster laat na een vraag van een volger ook weten dat dat een jongetje wordt.

Geruchten over 'verdwijning'

Giorgi verdween in 2024 plotseling uit de tenniswereld. Haar naam dook op op een lijst met gepensioneerde spelers van de International Tennis Integrity Agency. De tennisster was zelf onbereikbaar en ook haar verblijfplaats was onbekend. Er werd vervolgens veel gespeculeerd over haar afscheid van de sport. Zo zou haar familie problemen hebben met de belasting in Italië. Daar was volgens Giorgi echter niets van waar. Ze zou zich ook niet gaan richten op een carrière in de modewereld.

Een poosje na haar plotselinge pensioen, gaf Giorgi text en uitleg over haar keuze. Ze kon de topsport fysiek en mentaal niet meer aan. "Ik wilde al jaren stoppen", zei de Italiaanse. "Ik kon niet meer omgaan met de fysieke en mentale druk en het vele reizen."