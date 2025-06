De derde Grand Slam van het seizoen staat voor de deur en nog voor de start van het hoofdtoernooi is er al controverse. Dat komt door een bizarre beslissing tijdens het kwalificatietoernooi van Wimbledon. De umpire leek de spelregels niet helemaal te kennen.

Het aftellen naar Wimbledon is begonnen. De derde Grand Slam van het jaar, en de eerste op gras, begint maandag 30 juni. De kwalificatierondes voor zowel de mannen als de vrouwen zijn momenteel in volle gang.

Tijdens een van de kwalificatiewedstrijden bij de vrouwen was er een opmerkelijke blunder. In de eerste kwalificatieronde stonden Tamara Korpatsch uit Duitsland en Renata Jamrichová uit Slowakije tegenover elkaar. De scheidsrechter beging tijdens die partij een enorme misser.

Korpatsch, de nummer 158 van de wereld, won de eerste set met 6-1. Jamrichová pakte de tweede set met 7-5, waarna de controverse in de derde set bij een stand van 2-2 plaatsvond.

Binnenste paal

De Slowaakse serveerde en stond 30-15 voor. De Duitse returnerde de service, waarna de bal de binnenste paal van het enkelspelveld raakte. De umpire staakte het spel, terwijl de volgens tennissters volgens de regels gewoon het punt uit hadden moeten spelen.

Vermoedelijk dacht de umpire dat de bal de buitenste paal had geraakt, wat een einde aan het punt zou betekenen. De bal mag de binnenste paal van het net raken als die al over het net heen is gegaan, maar niet de buitenste.

Woede

Korpatsch was woedend en probeerde de scheidsrechter uit te leggen waar de bal de paal had geraakt, maar tevergeefs. Jamrichová won de game, kwam op 3-2 en brak vervolgens in de laatste game voor de overwinning en een plek in de volgende ronde.

De Duitse tennisster reageerde na de wedstrijd ziedend op sociale media: "De slechtste beslissing die ik ooit in mijn carrière heb meegemaakt. Op Wimbledon! Niet op een of ander ITF-toernooi", zei ze vol onbegrip.