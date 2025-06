Morgan Riddle, de vriendin van toptennisser Taylor Fritz, zal dit jaar weer haar opwachting maken tijdens Wimbledon. Tijdens de vorige editie kreeg ze het nog aan de stok met een tegenstander van haar vriend.

Riddle is misschien wel de bekendste spelersvrouw in de tenniswereld. Ze heeft dan ook haar werk gemaakt van de levensstijl tijdens de ATP Tour. Samen met Fritz, de nummer vijf van de wereld, reist ze van toernooi naar toernooi. Nu is de 27-jarige Amerikaanse gearriveerd in Londen.

Daar begint woensdag het hoofdtoernooi van Wimbledon. Fritz is nog niet in de hoofdstad, maar speelde vandaag nog op de Eastbourne Open in Engeland. De Amerikaan won in de kwartfinale van Marcos Giron.

Regels en tips

Riddle heeft inmiddels al alle hotspots in Londen ontdekt en op een rijtje gezet voor haar volgers. Ze deelt al haar tips gratis met haar volgers op Instagram. Ze legt in een blog uit hoe je kaartjes kunt krijgen voor de Grand Slam, wat je aan moet trekken en welke regels er gelden voor toeschouwers.

Ruzie met Alexander Zverev

Zelf lijkt de infuencer zich niet altijd aan die regels te houden. Vorig jaar werd Alexander Zverev nog enorm boos op haar na zijn partij tegen Fritz op het grandslamtoernooi. "Ik denk dat er een aantal mensen in de box zitten die niet uit de tenniswereld komen en zich overdragen gedragen", zei de Duitse tennisser, waarmee hij doelde op Riddle.

Die trok zich er niets van aan en bleef haar vriend gewoon steunen vanaf de tribune. Veel fans van Riddle zijn wel blij met haar aanwezigheid in Londen. "De koningin van Engeland is gearriveerd", reageert een volger op haar fotoreeks vanuit de stad. Daar staat ook een plaatje van bakken vol verse aardbeien op. Die worden traditioneel gegeten met slagroom op Wimbledon.

Grandslamtitel

Fritz bereikte vorig jaar de kwartfinale op Wimbledon. Hij hoopt er zijn eerste grandslamtitel te kunnen winnen. Hoewel de Amerikaan op de US Open vorig jaar de finale haalde, gelooft hij dat hij in Londen de meeste kans maakt op de overwinning.

Als de 27-jarige in zijn carrière geen Grand Slam zou winnen zou dat hem de rest van zijn leven achtervolgen, bekent hij bij The Guardian. "Waarschijnlijk wel. Ik zou we voor eeuwig aan denken als ik dat niet zou doen."