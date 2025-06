Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas zijn één van de koppeltjes die straks op Wimbledon te vinden zijn. Dan hebben we het niet over een koppel in het dubbelspel, maar over de liefde. De Spaanse toptennisster doet nu een boekje open over de relatie met haar collega.

Badosa spreekt in aanloop naar Wimbledon met de Spaanse variant van Elle. Daarin gaat het eerst over haar vorm. De huidige nummer negen van de wereld verwacht niet veel van het Grand Slam-toernooi in Engeland. De 27-jarige Badosa kampt dit jaar met veel blessures Zo kwam ze in Roland Garros slechts tot de derde ronde, terwijl ze begin 2025 nog de halve finale van de Australian Open bereikte.

Daarna gaat de blik van het tijdschrift naar Tsitsipas, de Griekse vriend van Badosa. Zij vormen sinds juni 2023 een koppel. Badosa ziet dus als geen ander de verschillen tussen het mannen- en vrouwentennis. "Het valt niet te ontkennen dat in de vrouwensport de nadruk meer op het persoonlijke aspect ligt dan in de mannensport, en dat er onderwerpen worden besproken die eigenlijk niet eens ter sprake zouden moeten komen."

'Helaas aan gewend'

Dat irriteerde haar, geeft ze aan. Maar inmiddels heeft Badosa geaccepteerd dat het niet haar probleem is. Ze krijgt de vraag wat ze ervan vindt dat mensen een mindere wedstrijd van haar linken aan de relatiestatus met Tsitsipas. "Ik heb dat allemaal op afstand weten te houden, want weet je wat? Ik ben er helaas aan gewend geraakt."

En dan komen de lovende woorden over Tsitsipas. Ze maakt hem heel gelukkig: "Hij is iemand die me zoveel geeft, een van de belangrijkste mensen voor mij. We zijn al een paar jaar samen en we begrijpen elkaar perfect omdat we hetzelfde doen." Daar voegt Badosa aan toe dat zij nooit ruzie hebben en in een heel gezonde relatie zitten, omdat zij hetzelfde soort leven leiden.

