Er blijft verwarring ontstaan over de relatiestatus van Carlos Alcaraz. Volgens de zus van zwemkledingmodel Brooks Nader, heeft zij een relatie met de Spanjaard, maar een Spaanse journalist sprak dit weer tegen. Een insider uit het kamp heeft nu een bizar boekje over de vermeende relatie opengedaan tegenover The Daily Mail.

Nader was een van de meestbesproken vrouwen tijdens de recente US Open. Volgens verschillende media zou ze zowel met Alcaraz als met Jannik Sinner op date zijn geweest. De date met de uiteindelijke winnaar van het toernooi zou haar beter bevallen zijn, aangezien de twee nu samen zijn. Na de US Open vertelde de zus van Nader dat de 'geruchten waar zijn', waarmee ze doelde op een relatie tussen het model en Alcaraz.

'Ze wil haar realityshow verkopen'

Een insider vertelt nu dat de dates die Nader had met Sinner en Alcaraz heel bewust waren. "Haar agenda is nu om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij verhalen, relaties en drama. Ze wil dat haar realityshow verkoopt en dat de mensen blijven kijken zodat ze door kan gaan met haar missie om een enorme ster te worden. Dus hoe meer ze in het nieuws is, hoe beter. Wat haar datingleven betreft, is ze gewoon van plan om single te blijven en ze wil niet settelen met Sinner, Alcaraz of überhaupt met iemand. Ze wil gewoon plezier hebben."

Volgens de insider is Nader heel bewust van de keuzes die ze maakt op liefdesgebied. "Ze is verslaafd aan de drama. Ze vindt dit spelletje leuk en ze wil het blijven doen met Sinner, Alcaraz of iemand anders." Sinner en Alcaraz hebben zelf nog niets naar buiten gebracht over een date met Nader.

Realityserie

Nader heeft samen met haar familie een realityserie die te zien is op het Amerikaanse kanaal Hulu. De serie is genaamd Love Thy Nader en volgt de zussen Brooks, Grace Ann en Sarah Jane met hun leven in de spotlights. Nader gaf eerder in de Jimmy Kimmel Show wel al aan dat ze wist dat Alcaraz 'de man van het moment is'.