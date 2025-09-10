Het gaat al maanden over het liefdesleven van Carlos Alcaraz. De 22-jarige Spaanse toptennisser hield de kaken stijf op elkaar, maar nu lijkt er toch iemand in zijn leven te zijn. Dat werd bekend na zijn winst op de US Open: "De geruchten zijn waar", aldus het zusje van Alcaraz' vriendin.

In de zomer van 2024 vertelde Alcaraz nog waarom het lastig voor hem was om de ware liefde te vinden. "Het kan moeilijk zijn als tennisser om de juiste persoon te vinden, omdat je constant onderweg bent" vertelde hij toen tegenover The Sunday Times. Sindsdien waren er zo nu en dan geruchten, met name over de Britse tennisster Emma Raducanu. Maar die twee lijken alleen goede vrienden.

Alcaraz op pad met modellen

Alcaraz ging na zijn winst op de US Open in New York het nachtleven in. Dat deed hij niet alleen. In een exclusieve club vierde hij zijn overwinning met topmodellen Brianna Bardhi en Tika Camaj. De Spanjaard moest daarvoor wel 4200 dollar betalen, al was dat vooral om binnen te komen. Maar de twee eerder genoemde vrouwen zijn niet de nieuwe vlam van Alcaraz.

Nieuwe vriendin Carlos Alcaraz

Begin 2025 lachte Alcaraz nerveus toen tegen hem gezegd werd dat veel collega-tennissers om hem heen zich verloofden, onder wie Alex de Minaur en Katie Boulder. Bij de demonstratiewedstrijd vertelde de Spanjaard nog single te zijn. "Maar misschien is dit het jaar(om een vriendin te krijgen, red.)", vertelde hij erbij.

Toch lijkt hij nu eindelijk op liefdesgebied een love game te hebben. Alcaraz zou samen zijn met het 28-jarige Sports Illustrated-model Brooks Nader, zo zei haar zusje Grace Ann tegen E! News. "De geruchten kloppen", zei ze toen ze woensdag tijdens de New York Fashion Week-show van Raising Cane werd ondervraagd over haar zus en Carlos. "Daten is zo'n vage term. Maar ik weet wel dat hij de man van het moment is."

Grace Ann ontmoette Alcaraz nog niet, in tegenstelling tot de twee andere zusjes Nader. "Ik sta te popelen, wat een schatje", vertelde ze over de Spanjaard.

Aanwezig op US Open

De woorden van Grace Ann rijmen met de aanwezigheid van Brooks Nader op de US Open. Ze gaf vorige week tijdens een optreden bij Jimmy Kimmel een grote hint dat ze een relatie had met een tennisster, nadat ze was gespot bij een wedstrijd op Flushing Meadows. Het leek te gaan om Jannik Sinner, nadat Grace Ann in het programma zei dat de naam rijmt op winner.

Brooks kreeg van Kimmel de vraag of ze een relatie heeft me de Italiaan. "Ik denk niet dat hij meedeed. Je bent er dichtbij, je bent warm", vertelde het model tegen de presentator. "Dus het is iemand anders?", wilde hij weten. Nader bevestigde noch ontkende dat ze met een andere speler aan het daten was. Ze antwoordde simpelweg opnieuw: "Je bent warm, maar we waren niet bij die wedstrijd."

Het bleek dat het model Alcaraz aan het kijken was op dag acht van de US Open. De Spanjaard speelde toen tegen de Fransman Arthur Rinderknech. Sinner kwam een dag daarvoor in actie.