De Wimbledon-fans op Centre Court zijn opnieuw opgeschrikt door een medisch noodgeval. De partij tussen Taylor Fritz en Alejandro Davidovich Fokina werd stilgelegd na een noodgeval op de tribunes. Even later lag de wedstrijd opnieuw stil, met een totaal andere reden.

Het is de tweede keer dat een persoon medische hulp nodig heeft op de tribunes van Wimbledon. Eerder schoot titelhouder Carlos Alcaraz te hulp in zijn partij door een flesje water te brengen. Dat was tijdens een van de warmste dagen van het jaar.

Fan wordt onwel

De partij tussen de Amerikaan Fritz en de Spanjaard Davidovich Fokina wordt in betere omstandigheden gespeeld. Toch werd de fan ook nu toegesneld met een flesje water en een parasol om de persoon van de zon te beschermen.

De 27-jarige Fritz stond op het punt om te serveren toen de wedstrijd stilgelegd werd. Hij won de eerste set met 6-4 en stond in de tweede set met 2-1 voor. Tijdens het medische incident greep de umpire naar de telefoon om op de hoogte te blijven. Gelukkig kon er snel ingegrepen worden en werd de tennisfan na 4,5 minuut weggeleid uit het stadion.

Bloed

Kort daarna moest de wedstrijd opnieuw stilgelegd worden, maar met een hele andere reden. Fritz haalde een wond op zijn ellenboog opnieuw open nadat hij op het heilige gras van Wimbledon viel. Het bloed druppelde de baan op, waardoor de fysio werd geroepen. Zijn arm werd opgelapt en hij kon weer verder.

Fritz behoort tot de outsiders voor de titel op Wimbledon. Hij behaalde vorig jaar de kwartfinales en is de nummer vijf van de wereld. In de vierde ronde speelt hij mogelijk tegen Luciano Darderi of Jordan Thompson. Goed nieuws voor de Amerikaan, want de als negende geplaatste Daniil Medvedev werd in dit gedeelte van het schema al in de eerste ronde uitgeschakeld.

