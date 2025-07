De partij van toptennisser Taylor Fritz maandag op Wimbledon was een opvallende. Er gebeurde veel op de baan en er was sprake van onvrede in het publiek. Daar was ook Morgan Riddle, de veelbesproken vriendin van de Amerikaan, te vinden.

Fritz speelde maandagavond in de eerste ronde van het grandslamtoernooi tegen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. De thriller met drie tiebreaks zorgde voor een hoop ongenoegen bij de nummer vijf van de wereld en het publiek.

De umpire besloot namelijk om de partij te staken bij een stand van 2-2 in sets. Hij dacht dat de twee tennissers het niet zouden redden om de beslissende vijfde set voor het ingaan van de avondklok uit te spelen. Wimbledon werkt met een avondklok en die loopt om 23.00 uur Engelse tijd (middernacht Nederlandse tijd) af.

Het besluit leidde tot gejoel en boegeroep van het publiek, want zij hadden kaartjes voor de maandag en kunnen dus het vervolg op dinsdag niet zien. Ook Riddle, de vriendin van Fritz zal gespannen moeten afwachten of haar vriend zijn droom op Wimbledon kan waarmaken.

Stress

De beroemde tennisinfluencer schitterde in een roze outfit op de tribune. Haar hart ging flink tekeer, zo werd gemeten door een app. Riddle deelde een screenshot van haar stressniveau op Instagram. "Je lichaam heeft vandaag meer stress ervaren dan normaal", is daarop te lezen. In totaal was ze 4 uur en 15 minuten gespannen op maandag.

Fritz en Mpetshi Perricard maakten er dan ook een heuse thriller van. Het werd maandagavond in de eerste vier sets 6-7, 6-7, 6-4, 7-6. De twee tennissers zullen dinsdag weer op de baan verschijnen voor de laatste set.

Ruzie

Riddle zal dan vast ook weer toekijken. Ze is erg betrokken bij de carrière van haar vriend en maakte zelfs haar beroep van de levensstijl als tennis-WAG. Toch is niet iedereen even blij met haar aanwezigheid.

Vorig jaar werd Alexander Zverev nog enorm boos op haar na zijn partij tegen Fritz op het Wimbledon. "Ik denk dat er een aantal mensen in de box zitten die niet uit de tenniswereld komen en zich overdreven gedragen", zei de Duitse tennisser, waarmee hij doelde op Riddle.

Grand Slam

Fritz bereikte vorig jaar de kwartfinale op Wimbledon. Hij hoopt er zijn eerste grand Slam-titel te kunnen winnen. Hoewel de Amerikaan op de US Open vorig jaar de finale haalde, gelooft hij dat hij in Londen de meeste kans maakt op de overwinning.

Als de 27-jarige in zijn carrière geen Grand Slam zou winnen zou dat hem de rest van zijn leven achtervolgen, bekent hij bij The Guardian. "Waarschijnlijk wel. Ik zou we voor eeuwig aan denken als ik dat niet zou doen."

Alles over Wimbledon

