Taylor Fritz was maandagavond niet blij met een opmerkelijke beslissing van de umpire op Wimbledon. De scheidsrechter besloot om de partij in de eerste ronde tussen de Amerikaanse nummer 5 van de wereld en de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard te staken. Tot ongenoegen van Fritz.

De Amerikaan zat helemaal in de flow na een dramatische start op Wimbledon. Hij kwam met 2-0 achter in sets tegen Mpetshi Perricard, maar knokte zich onder toeziend oog van zijn bekende vriendin Morgan Riddle terug tot een 2-2 stand. Toen beide spelers aan de vijfde en beslissende set wilden beginnen, greep de organisatie in. De umpire kreeg een seintje om de wedstrijd te staken vanwege de tijd, terwijl er nog meer dan 40 minuten te spelen waren op dat moment.

Avondklok

Wimbledon werkt met een avondklok en die loopt om 23.00 uur Engelse tijd (middernacht Nederlandse tijd) af. Bijna drie kwartier was er nog te gaan voor Fritz en de Fransman, maar toch zag de umpire geen heil in doorspelen. Omdat er verwacht werd dat de mannen het duel niet zouden beslissen in de resterende minuten tot de avondklok, werd maar besloten om de gehele vijfde set op dinsdag te vervolgen. Dat was tot ongenoegen van Fritz, die zijn flow graag had voortgezet en wilde voorkomen dat Mpetshi Perricard dinsdag hernieuwde energie zou vinden. Nu blijkt dat toch de vrees voor de hoog geplaatste Amerikaan. Het besluit leidde tot gejoel en boegeroep van het publiek, want zij hadden kaartjes voor de maandag en kunnen dus het vervolg op dinsdag niet zien.

Botic van de Zandschulp

De avondklok heeft niets te maken met de duisternis, zoals dat op maandagavond wel het geval was voor de Nederlander Botic van de Zandschulp. Hij moest simpelweg zijn wedstrijd staken omdat er op zijn baan geen lampen waren om het veld te verlichten. Ook hij moet dinsdag zijn partij afmaken. Maar omdat Wimbledon geen partijen wil eindigen midden in de nacht, wordt er ook voor de veilige thuiskomst van de vele toeschouwers, voor gekozen om een uur voor het Engelse middernacht te stoppen met alle duels.

Alexander Zverev ook de pineut

Fritz speelde, net als Alexander Zverev, op een verlichte baan en had dus prima nog door kunnen spelen. Maar hij moet zich nu gaan opladen voor een beslissende vijfde set op dinsdag. Ook de partij van Zverev tegen de Fransman Arthur Rinderknech wordt maandagavond niet afgemaakt. De tweede set eindigde net als de eerste in een tiebreak. De Duitser, nummer drie van de wereld, trok daarin de stand gelijk: 1-1. Op dat moment was de avondklok nog twee minuten verwijderd, waardoor ook Zverev en Rinderknech dinsdag weer terug de baan op moeten.

