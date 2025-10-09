David Pel zit in een mooie fase van zijn carrière. De Nederlandse toptennisser, die bijna twee meter lang is, werd op het masterstoernooi van Shanghai uitgeschakeld in de kwartfinales. Maar in plaats van treuren zal de geboren Amstelvener (34) ook genoeg te vieren hebben.

Dubbelspecialist Pel zit in China lekker in z'n vel. Hij begon de Aziatische trip met een finaleplek met partner Nicolas Barrientos en switchte daarna naar Santiago Gonzalez. Met de Mexicaan moest hij nog even wennen in Tokio, waar de kwartfinale het eindstation was. Maar in Shanghai klikte het meteen beter. De Nederlander boekte zijn eerste zege op een masterstoernooi en haalde zelfs de kwartfinale. Tallon Griekspoor was daar al van onder de indruk.

Spannend duel

Dat was donderdagochtend het eindstation voor Pel en Gonzalez. Het Duitse duo Kevin Krawietz/Tim Puetz was in een spannend duel nipt de sterkste. De Nederlands-Mexicaanse combinatie trok de eerste set nog in een tiebreak naar zich toe, waarna de tweede set met 7-5 naar de Duitsers ging. In de supertiebreak waren Krawietz en Puetz ijzersterk en wonnen ze die met 10-4.

Hoogste ranking ooit

De uitschakeling is niet alleen maar zuur, want Pel beleefde door het halen van de laatste acht een persoonlijke mijlpaal. Hij staat voor het eerst in zijn leven in de top-30 van de wereld. Hij steeg door zijn goede prestaties van plek 32 naar 29 op de dubbelranking, zijn beste notering ooit.

Flink wat prijzengeld

Ook het prijzengeld in Shanghai is niet misselijk. Het duo Pel/Gonzalez mag samen zo'n 55.500 euro verdelen. Daar moeten ze ook hun coaches en rest van de (medische) staf van betalen. Pel werd wereldberoemd doordat hij met zijn Australische partner Rinky Hijikata de finale van Wimbledon te halen (en helaas te verliezen). Hij vierde op het heilige gras in Londen ook nog eens zijn 34ste verjaardag.

Hitte in China

In de Chinese stad worstelde Pel, net als veel collega-tennissers, met de hitte. Meerdere spelers hadden medische zorg of checks nodig en sommigen gaven zelfs op door de lastige omstandigheden.