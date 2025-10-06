David Pel was tot afgelopen zomer een relatief onbekende naam in de tenniswereld, maar dat veranderde toen hij op Wimbledon plotseling de finale van het herendubbelspel haalde. Dat leverde de 34-jarige Nederlander dusdanig veel punten op dat hij tegenwoordig aan alle grote toernooien mee mag doen. Pel is ook van de partij op het masterstoernooi van Shanghai en trok daar de aandacht door een opmerkelijk moment.

Pel stond voorafgaand aan Wimbledon nog op plek 82, maar dankzij zijn verrassende finaleplaats met Rinky Hijikata steeg hij liefst 45 plaatsen en inmiddels is hij zelfs de nummer 32 van de wereld in het dubbelspel. De Nederlander kan daardoor makkelijker meedoen aan de grootste toernooien in het tennis. Pel debuteerde onlangs in Cincinnati op een masterstoernooi en is deze week ook in Shanghai weer van de partij.

In China dubbelt Pel niet met Hijikata, maar met de 42-jarige Mexicaan Santiago Gonzalez. Het koppel stuntte in de eerste ronde tegen het duo Maximo Gonzalez en Andres Molteni, dat als zevende geplaatst was in Shanghai. Voor Pel betekende dat zijn allereerste zege op een mastersevenement en daar voegde hij zondag nog een tweede aan toe.

Pel en Gonzalez rekenden in de tweede ronde af met de Fransen Corentin Moutet en Alexandre Muller, maar daarin zorgde de Nederlander wel voor een heel opmerkelijk moment. Bij een 5-4 voorsprong voor Pel en Gonzalez in de eerste set werd het deuce en in het dubbelspel wordt dan een beslissend punt gespeeld.

Pel zorgt voor opmerkelijk moment

Het was dus tegelijkertijd setpoint voor het Nederlands-Mexicaanse duo én gamepoint voor het Franse team. De Fransen dachten het punt binnen te hebben toen Moutet een bal hard smashte, maar Pel deed nog een uiterste inspanning om bij de bal te komen.

Hij stond tegen de boarding aan de achterkant van de baan aan toen hij zich nog strekte om de bal terug te slaan, maar op dat moment besloot een enthousiaste fan om zijn handen over de railing te steken en de bal te vangen. Pel raakte vervolgens met zijn racket de handen van de toeschouwer. "Ik raakte die man", riep de Nederlander terwijl hij zijn armen vragend in de lucht hield.

Umpire kijkt beelden terug

"Kunnen we dit terug laten kijken?", werd er direct daarna geroepen naar umpire James Keothavong. Spelers hebben tegenwoordig de mogelijkheid om een videoreview aan te vragen als ze het niet eens zijn met een beslissing en dus keek de Brit op verzoek van Pel en Gonzalez de beelden terug. Hij had daarna echter slecht nieuws voor de Nederlander.

"Dames en heren, zoals jullie kunnen zien op de beelden hinderde de toeschouwer niet, want er was een slagbeweging richting de bal", riep Keothavong vervolgens door het stadion. De game ging daardoor naar Mouter en Muller, maar Pel en Gonzalez trokken uiteindelijk aan het langste eind: 7-6, 6-4.

Moment gaat viral

Het fragment uit de partij van Pel werd losgeknipt door TennisTV, de streamingsdienst die alle ATP-toernooien uitzendt, en gedeeld via sociale media. Het opmerkelijke moment werd daar inmiddels al honderdduizenden keren bekeken.

Pel gaat woensdag zijn eerste kwartfinale spelen bij een masterstoernooi. Hij en Gonzalez treffen dan de winnaars van een duel dat dinsdag nog gespeeld moet worden. Daarin nemen de Amerikanen Robert Cash en James Tracy het op tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Tim Puetz.

A video review on a suspected hindrance in Shanghai 👀#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/BSxzOQiL4r — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Tallon Griekspoor

Nederland heeft in het dubbelspel dus al een kwartfinalist en mogelijk komt daar in het enkelspel ook nog iemand bij. Tallon Griekspoor profiteerde zondag van aanhoudende krampaanvallen bij Jannik Sinner en plaatste zich voor de achtste finales. Hij speelt dinsdag in die ronde tegen de Monegaskische qualifier Valentin Vacherot.