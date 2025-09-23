David Pel veroverde afgelopen zomer vele tennisharten op Wimbledon. De Nederlander was één van de sensaties op dat toernooi door vanuit het niets de finale van het grandslamtoernooi te halen. Pel speelde dinsdag opnieuw een finale en verloor ook die, maar heeft toch iets te vieren.

Pel zou in juli eigenlijk helemaal niet meedoen aan het hoofdtoernooi van Wimbledon, maar dat veranderde toen Rinky Hijikata hem een berichtje stuurde. De Australiër won in het verleden al eens de Australian Open en dus had de 34-jarige Pel daar wel oren naar. Hij kostte hem de samenwerking met zijn vaste partner, want die was niet bepaald blij met de mededeling dat hij ingeruild werd voor Wimbledon.

De keuze van Pel, die ondanks het winnen van één ATP-titel in het dubbelspel toch vooral een onbekende was, bleek uiteindelijk de juiste. Samen met Hijikata beleefde hij de week van zijn leven en het duo haalde de finale van Wimbledon. Het sprookje stopte daar, want de finale ging verloren. Pel maakte echter een dusdanige sprong op de ranglijst dat hij sindsdien wekelijks mee kan doen aan ATP-toernooien.

Mijlpaal ondanks verloren finale

Ook daar toont hij zijn kwaliteiten, want samen met de Colombiaan Nicolas Barrientos wist hij in Hangzhou de finale te halen. Pel had daarin zijn tweede titel op het hoogste niveau kunnen winnen, maar dat lukte niet. De Portugees Francisco Cabral en Lucas Miedler uit Oostenrijk bleken te sterk voor Pel en Barrientos: 6-4, 6-4.

Pel heeft ondanks zijn nederlaag in de finale wel iets te vieren, want hij stijgt drie plekken op de ranking. Dat betekent dat hij de nieuwe nummer 34 van de wereld is en dat is zijn hoogste notering ooit.

Snelle kans op revanche

Pel moet sinds Wimbledon nagenoeg elke week met iemand anders dubbelen en dat doet hij volgende week ook in Tokio. Bij dat toernooi speelt hij samen met de Mexicaan Santiago Gonzalez. Opmerkelijk genoeg komen de twee daar goede bekenden van Pel tegen in de eerste ronde, want ze zijn gekoppeld aan niemand minder dan Cabral en Miedler. De Nederlander krijgt dus de kans om snel revanche te nemen op het duo.