Botic van de Zandschulp door enkelblessure de mist in tegen Fabio Fognini op Roland Garros

Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van Roland Garros blijven steken. De 28-jarige Wageninger verloor van veteraan Fabio Fognini (37): 6-1 6-1 7-5. Ook in 2023 was de openingsronde voor Van de Zandschulp gelijk zijn laatste partij.

De eerste set was over in een vloek en een zucht. Fognini (ATP-93), in 2011 kwartfinalist in Parijs, brak Van de Zandschulp (ATP-102) in de eerste opslaggame van de Nederlander en stoomde moeiteloos door naar 6-1. De Nederlander won maar zes puntjes op zijn eigen opslag. Opvallend genoeg waren wel al zijn opslagen in. Conclusie: hij bracht de bal op matige snelheid in, want anders is een servicepercentage van honderd procent onmogelijk.

Enkelblessure bij Botic van de Zandschulp

Dat reduceren van de opslagsnelheid had weer te maken met een blessure. Gaandeweg de partij kon Van de Zandschulp die niet meer verbergen: het bleek uit zijn bewegingspatroon. Op 6-1 4-1 liet hij een fysiotherapeut komen, die hem aan zijn linkervoet behandelde. De voormalig nummer 22 van de wereld (augustus 2022) besloot om ondanks de enkelblessure weer op te staan en de strijd aan te gaan.

Knokken

Van de Zandschulp verdient krediet voor zijn strijdlust, want in de derde set maakte hij er alsnog een gevecht van. Serveren ging nog steeds niet op volle kracht, wel begon hij nu stukken meer punten te pakken op zijn opslag. Fognini, die ook een absurd hoog opslagpercentage behaalde en zich kennelijk aanpaste aan zijn tegenstander, plaatste op 6-5 de beslissende break. Van de Zandschulp was leeg en gaf het weg met een lovegame.