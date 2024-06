Programma Roland Garros: Iga Swiatek en Jasmine Paolini in finale bij de vrouwen

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs gaat het weekend van de finales in. Op zaterdag is het de beurt aan de vrouwen om te bepalen wie de nieuwe kampioen wordt.

Tallon Griekspoor toonde in Parijs aan nog steeds in goede vorm te verkeren. Waar hij op de Australian Open al de derde ronde bereikte deed hij dat op Roland Garros dunnetjes over. Na twee vlekkeloze partijen in de eerste en tweede ronde wachtte een grote uitdaging voor de Nederlander. Alexander Zverev, nummer vier van de wereld, was de tegenstander van Griekspoor. De Duitse viervoudig halve finalist schakelde al Rafael Nadal uit en is gebrand om de finale te bereiken. Griekspoor maakte er een waanzinnig spannend gevecht van, maar moest in de supertiebreak in de beslissende vijfde set zijn meerdere erkennen in Zverev.

Tallon Griekspoor sombert na bijna-stunt tegen Alexander Zverev: 'Hier zit ik, na een nederlaag' Tallon Griekspoor was zaterdag in de derde ronde van Roland Garros dichtbij de grootste zege in zijn loopbaan. Hij had Alexander Zverev op de knieën. De Duitse nummer vier van de ATP-ranking maakte een dubbele break ongedaan en won de tiebreak.

Finale vrouwen

Om 15.00 uur begint de finale bij de vrouwen op Roland Garros. In die finale staan Iga Swiatek en Jasmine Paolini. De Poolse Swiatek is titelverdedigster en hoopt dus de beker te prolongeren. Voor de Italiaanse Paolini is het haar eerste Grand Slam-finale. Haar beste resultaat op een van de vier grote toernooien van het jaar is een vierde ronde op de Australian Open dit jaar.

Titelverdedigster Iga Swiatek in finale Roland Garros tegen Jasmine Paolini, sprookje Mirra Andreeva (17) voorbij Iga Swiatek is erin geslaagd om wederom de finale van Roland Garros te halen. De Amerikaanse Coco Gauff werd door de 23-jarige nummer één van de wereld verslagen in twee sets: 6-2 6-4. De Poolse Swiatek speelt in de finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, die de pas zeventienjarige Mirra Andreeva uit Rusland versloeg: 6-3 6-1.

Weg naar de finale

De weg naar de finale voerde de 28-jarige Italiaanse langs onder anderen Elena Rybakina en Mirra Andreeva. Vooral voor die laatste was haar avontuur op Roland Garros bijzonder. De Russische is pas 17 jaar oud en reikte meteen tot de halve finales. Swiatek kende een hele makkelijke route naar de finale. De Poolse verloor in haar zes wedstrijden maar één set.

Andere finales

Op zaterdag 8 juni is het sowieso een mooie finaledag in Parijs. Naast de finale bij de vrouwen strijden ook de meisjes, de jongens om de trofee. Bij de mannen staat de dubbelfinale op het programma vanaf 16.30 uur. Daarin neemt het duo Marcelo Arevalo/Mate Pavic het op tegen Simone Bolelli en Andrea Vavassori.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.