Waarom Tallon Griekspoor beter is dan Botic van de Zandschulp: 'Iedereen is bang voor hem'

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de Nederlandse hoop in de tenniswereld. Het is stuivertje wisselen aan de top tussen de twee. Op Roland Garros staan ze met andere verwachtingen op het gravel van Parijs. Jacco Eltingh legt uit hoe dat komt.

Eltingh is oud-tennisser en al jaren technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB. Hij kent Van de Zandschulp en Griekspoor dus goed, want hij krijgt ook de rapporten van de tennissers onder zijn neus. Hij ziet dat beide tennissers hun moeilijkheden en uitdagingen hebben op de plekken waar ze staan. Griekspoor schurkt tegen de top twintig van de wereld aan, Van de Zandschulp hoopt de top honderd weer binnen te dringen.

'Dan is iedereen bang voor hem'

"Griekspoor haalt een hoog niveau. Als zijn goeie service goed loopt en hij zijn dwingende slagen kan etaleren, dan is iedereen bang voor een Tallon Griekspoor in vorm. Ook de spelers in de top tien", vindt Eltingh. Hij zegt tegen deze site wat de 27-jarige tennisser nu moet doen. "Hij moet zorgen dat hij gaat leven naar de plek waar hij nu staat. En vanaf daar alleen uitschieters naar boven maakt en zo min mogelijk naar beneden."

Bloedvat

Eltingh gebruikt als vergelijking een bloedvat. Daar zitten kleppen in die zorgen dat het bloed er wel door kan, maar niet meer terug. Tallon gaat richting de top twintig en daar hoort een nieuwe uitdaging mee volgens Eltingh. "Hij moet in alles leven als een top twintig-speler. Dat klepje moet nu de top dertig zijn en hij moet iedereen in de top twintig aanvallen. Op Roland Garros kan dat al. Hij moet twee rondjes winnen en dan loopt hij tegen een speler aan die boven hem staat. Dat geeft een nieuwe impuls. Hij moet de komende weken en maanden vaker van een top twintig-speler winnen. Dan kan hij stappen zetten."

Kleerscheurtjes bij Van de Zandschulp

Voor Van de Zandschulp is er een hele andere uitdaging. Hij staat op de rand van de top honderd op de ATP-ranking, maar treft op Roland Garros in Fabio Fognini meteen een lastige tegenstander. Hij zat in de hoek waar de klappen vallen en de grens tussen goed en slecht in je vel zitten is klein volgens Eltingh. "Een tijdje terug stond Van de Zandschulp waar Griekspoor nu staat. Toen kwamen de eerste kleerscheurtjes en viel hij ver weg."

'Veel zelfvertrouwen ingeleverd'

Die kleerscheurtjes ontstonden volgens Eltingh door kleine dingen. "Een blessure of een paar keer pech met de loting op een toernooi. Botic heeft veel zelfvertrouwen ingeleverd doordat hij een paar toernooien op rij een hele sterke tegenstander trof. Hij kwam daardoor snel zijn technische breekpunt tegen." Daarmee doelt Eltingh op het 'dingetje' dat fouten triggert. Voor, tijdens en na een wedstrijd. "Wanneer je moe bent, of boos, dan ga je eerder fouten maken. Een tennisser moet zorgen dat dat technische breekpunt zo kort mogelijk duurt en zo min mogelijk voorkomt. Dat je leert wat je trigger is en daaraan werkt."

'Op het moment dat het moet'

Eltingh ziet dat het mannentennis ontzettend sterk is en dat een foutje, een blessure of een vormdip het verschil al kan maken. "Iedereen in de top vijfhonderd bij de mannen kan die goeie backhand of forehand raak slaan tegen een nummer één van de wereld. Maar de uitdaging is om dat altijd te doen. En vooral op het moment dat het moet. Je niveau valt of staat met dat je dát kunt."

Voorbeeld aan Frankrijk en Italië

Als technisch directeur van de Nederlandse tennisbond, ziet hij hoe de Franse en Italiaanse tennissers het perfecte voorbeeld geven van hoe ze sámen tot een hoger niveau komen. "De mannen uit die landen klimmen als groep op de ranking. Zij komen tegelijkertijd in de top terecht. Dat moeten wij Nederlanders nóg meer doen. Ervaringen delen met en leren van elkaar. Zowel negatief als positief. Dit is een kwetsbare oproep aan de tennissers: praat en werk nog meer mét elkaar. Jut elkaar positief op en maak elkaar beter. Dan kunnen we weer een stuk verder komen."

Nederlanders in de top honderd

Eltingh hoopt terug te gaan naar de periode dat Nederland bijna zes spelers in de mondiale top honderd had. Dat was met Griekspoor en Van de Zandschulp, aangevuld met onder anderen Gijs Brouwer en Tim van Rijthoven. "Ze stonden er maar mooi bij of er net tegenaan. Alleen ging het bij Tim en Gijs de andere kant op, mede door blessures."