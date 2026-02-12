Botic van de Zandschulp is er donderdag in geslaagd om de kwartfinale van de ABN AMRO Open te halen. In een spannende partij tegen Stefanos Tsitsipas was de 30-jarige Nederlander uiteindelijk de sterkste (6-4, 7-6)

Het publiek was de grote winnaar in Ahoy, want er werden veel spannende punten gespeeld. Van begin tot eind waren de Nederlander en de Griek aan elkaar gewaagd en dat zorgde ervoor dat het een boeiende partij werd in Rotterdam. Uiteindelijk werd het in twee sets beslist, want in Van de Zandschulp trok in een tie-break de wedstrijd naar zich toe, tot grote onvrede van Tsitsipas.

Van de Zandschulp kwam achter in de eerste set, maar knokte zich knap terug in de partij tegen de nummer 32 van de wereld. Bij een 4-4 stand in de eerste set maakte de Nederlander het verschil. Hij trok de laatste twee games naar zich toe en kwam zo met 1-0 voor. Daarmee brak Van de Zandschulp zijn Griekse tegenstander.

Ook in de tweede set ging het gelijk op. Tsitsipas nam het initiatief, maar Van de Zandschulp liet zich niet uit het veld slaan. De eerste acht games gingen allemaal volgens de service en dus kwam er weer een spannend slot aan voor het Nederlandse publiek in Ahoy. Tsitsipas won de zinderende negende game, maar Van de Zandschulp trok er later een tie-break uit. Daarin was Van de Zandschulp de sterkste. Ondertussen sloeg Tsitsipas meermaals tegen zijn racket aan.

Den Ouden uitgeschakeld

In Rotterdam was Van de Zandschulp niet de enige Nederlander die donderdag in actie kwam. Eerst was het nog de beurt aan Guy den Ouden. Hij nam het op tegen Ugo Humbert. De 23-jarige tennisser verloor in twee sets van de Fransman: 4-6 3-6. Humbert speelt in de kwartfinales tegen de Australiër Christopher O'Connell.

Den Ouden is de huidige nummer 169 van de wereldranglijst. Hij kreeg een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Den Ouden maakte die invitatie waar door in de eerste ronde te winnen van de Hongaar Marton Fucsovics.