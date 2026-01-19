Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Nederlander oogde vlijmscherp in zijn partij tegen Brandon Nakashima en won zelfs met 3-1 van de nummer 27 van de plaatsingslijst in Melbourne.

Van de Zandschulp kende een matige voorbereiding op de Australian Open. De Nederlander won nog van Jan-Lennard Struff in Hong Kong, maar ging vervolgens in de tweede ronde van dat toernooi onderuit tegen een sterke Alexander Bublik. In de loting van de Australian Open werd Van de Zandschulp gekoppeld aan Nakashima. De Amerikaanse nummer 30 van de wereld.

In evenwicht

In de eerste twee sets lieten beide spelers zien niet voor elkaar onder te doen. Van de Zandschulp was in set één de scherpere speler. Met een break in de eerste en de laatste game van de set sleepte hij deze met 6-3 binnen en kwam hij op 1-0 voorsprong. Vervolgens was Nakashima de betere tennisser. De Amerikaan was onnavolgbaar op zijn service en pakte set 2 met 6-4. Set 3 liep daarna uit op een tiebreak tussen Van de Zandschulp en Nakashima.

Beelden via Eurosport / HBO Max.

Van de Zandschulp was in die tiebreak echter heer en meester. Hij dwong Nakashima tot vier fouten op zijn eigen service en won de tiebreak met 7-1, waardoor de 2-1 voorsprong een feit was. Ook in set 4 maakte Van de Zandschulp zelden een fout op zijn eigen servicegames, maar datzelfde gold voor Nakashima. Daardoor mondde ook set vier weer uit in een tiebreak. Nakashima begon deze uitstekend, maar Van de Zandschulp pakte vier punten op rij en kwam op 4-2 voorsprong.

Mooie kans in de tweede ronde

Na een dag rust keert Van de Zandschulp later deze week terug voor de tweede ronde. Dan treft hij de verrassende Chinees Juncheng Shang, de nummer 318 van de wereld. Hij versloeg de Spaanse nummer 91 van de ranking; Roberto Bautista-Agut. De derde ronde is Van de Zandschulps beste resultaat op de Australian Open en die lonkt met deze loting dus weer.

Alles over de Australian Open

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.