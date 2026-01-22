Botic van de Zandschulp is doorgedrongen tot de derde ronde van de Australian Open en is daarmee nu al verzekerd van een flink bedrag aan prijzengeld. De Nederlandse toptennisser kwam nog nooit verder dan de derde ronde in Melbourne en moet alles uit de kast halen om het bedrag te verhogen, want niemand minder dan Novak Djokovic staat nu in zijn weg.

Van de Zandschulp had in de Amerikaan Brandon Nakashima een loodzware loting te pakken voor de eerste ronde. De Amerikaan was als 27ste geplaatst en dus de favoriet ten opzichte van de Nederlander, die op plek 75 van de ranking stond. Nakashima had echter geen enkele kans tegen de vlijmscherpe Van de Zandschulp, die gecoacht wordt door Raemon Sluiter. In de tweede ronde waren de rollen omgedraaid. Van de Zandschulp was de torenhoge favoriet tegen de onbekende Chinees Juncheng Shang, maar maakte geen fout.

Prijzengeld Australian Open

De Australian Open deelt dit toernooi een recordbedrag aan prijzengeld uit met meer dan 64 miljoen euro voor alle tennissers die meedoen. Plaatsen voor de eerste ronde was al goed voor zo'n 86.000 euro. Door Nakashima te verslaan was Van de Zandschulp verzekerd van 129.000 euro en dat bedrag is inmiddels opgelopen naar 190.000 euro door zijn zege op Shang. Djokovic staat nu in de weg van de Nederlander om voor hem onbekend terrein te bereiken. Van de Zandschulp kwam nog nooit verder dan de derde ronde.

Novak Djokovic

Djokovic was al tien keer de beste in Melbourne en jaagt op zijn 25ste Grand Slam-titel in totaal. Dat hij op 38-jarige leeftijd nog altijd ver kan komen, liet de legende in 2025 wel zien. Hij haalde op alle vier de Grand Slams de halve finale, waar hij telkens gestopt werd door de huidige topgeneratie van Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Alexander Zverev. De winnaar van Djokovic - Van de Zandschulp plaatst zich voor de vierde ronde en mag dan rekenen op bijna 280.000 euro aan prijzengeld.

