Botic van de Zandschulp heeft eindelijk de juiste vorm te pakken. De Nederlandse toptennisser won donderdag met 2-0 van Thiago Seyboth Wild in Oostenrijk en plaatst zich zo voor de halve finales van het ATP-toernooi.

Van de Zandschulp begon uitstekend aan het ATP-toernooi in Oostenrijk. In de eerste ronde won hij met 2-1 van Nicolas Jarry, die met een wildcard mee mocht doen. Waar de Nederlander 103e staat op de wereldranglijst, stond zijn Chileense tegenstander vijf plekken hoger. Een ronde later won Van de Zandschulp met 2-0 van Filip Misolic, dat weer een plekje hoger (97e) stond dan Jarry.

Ook in de kwartfinale in Kitzbühel was de tegenstand nog niet van topniveau. Seyboth Wild staat 132e op de wereldranglijst. Desondanks had Van de Zandschulp de nodige moeite met de Braziliaan. Zo had hij in de eerste set een tiebreak nodig om zijn tegenstander te verslaan: 6-6 (7-2). In de tweede set ging het allemaal iets sneller. Van de Zandschulp won met 6-2.

Voor een plek in de finale moet Van de Zandschulp zien af te rekenen met Aleksandr Bublik. De als eerste geplaatste Kazach won van zijn landgenoot Aleksander Sjevtsjenko (6-4 6-2).

Op naar evenaring

Het was de eerste keer in twee jaar dat Van de Zandschulp zich voor een kwartfinale van een ATP-toernooi plaatste. In het voorjaar van 2023 haalde hij op het gravel van München zelfs de finale, maar dat draaide uit op een drama. Van de Zandschulp serveerde in de eindstrijd tegen Holger Rune drie keer voor de partij en kreeg in totaal vier matchpoints om zijn eerste titel op het hoogste niveau te pakken, maar stapte toch als verliezer van de baan.

Een jaar eerder haalde Van de Zandschulp ook de finale in München en ook toen was Rune te sterk. Het zijn tot nu toe de enige twee finaleplekken van de Nederlander.

US Open

Van de Zandschulp maakt zich langzaam maar zeker op voor het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar: zondag 24 augustus begint de US Open. De 29-jarige Wageninger is direct geplaatst voor het hoofdtoernooi.