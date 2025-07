Het tennisleven van Matwé Middelkoop zit erop. In een emotioneel betoog op LinkedIn kondigt de 41-jarige Nederlandse dubbelspecialist zijn afscheid aan. De tennisser werd uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Umag (Kroatië).

"Sinds ik mijn eerste racket in handen kreeg, wilde ik proftennisser worden. 36 jaar later is die prachtige reis ten einde", trapt Middelkoop af in zijn afscheidsbrief, die hij schreef vanuit het vliegtuig. "Het heeft me meer gegeven dan ik ooit had durven dromen, maar nu is het tijd om aan het volgende hoofdstuk in mijn leven te beginnen."

Dankwoord aan speciale mensen

Voordat Middelkoop de bladzijde omslaat, wil hij eerst een paar belangrijke mensen uit zijn tennisleven bedanken. Onder anderen zijn ouders Olga en Peter. "Ze hebben er nooit aan getwijfeld dat ik succesvol zou zijn in tennis en in het leven, zelfs op de slechtste momenten in mijn carrière, en ik ben hen daar dankbaar voor, omdat ze er nooit in zijn gestopt", schrijft Middelkoop.

Zijn "ruggengraat" en beste vriendin Valentini Grammatikopoulou wordt ook genoemd. "Ze heeft me bijgestaan tijdens de hoogtepunten en dieptepunten", aldus Middelkoop, die ook zichzelf bedankt. "Voor mijn doorzettingsvermogen gedurende mijn hele carrière, en voor mijn weigering om op te geven! Ik had mijn carrière nooit zo lang kunnen voortzetten."

Rijke dubbelcarrière

Middelkoop was een van Nederlands succesvolste dubbelspecialisten. Sinds zijn profdebuut in 2002 groeide hij uit tot een vaste waarde op de ATP Tour, met 14 dubbeltitels en halvefinaleplaatsen op Roland Garros en Wimbledon. Met zijn ervaring, doorzettingsvermogen en teamspirit vertegenwoordigde hij jaren het Nederlandse Davis Cup-team en bleef hij lang op topniveau presteren.

Zijn avontuur kwam ten einde op het ATP-toernooi van het Kroatische Umag. Met dubbelpartner Iñigo Cervantes Huegun verloor hij in twee sets van het als tweede geplaatste koppel Jan Zielinski en Adam Pavlásek.

"Uiteindelijk hebben de afgelopen 2 jaar me er ook aan herinnerd dat alles in het leven een wending kan nemen en dat het de zwaarste jaren van mijn leven waren, zowel binnen als buiten de tennisbaan. Ik sla die bladzijde nu om", sluit Middelkoop, die wel actief blijft in de tennissport, af.