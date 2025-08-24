De Britse toptennisser Jack Draper zal de US Open met weinig zelfvertrouwen beginnen. De 23-jarige nummer vijf van de wereld komt terug van een bijzondere blessure. Vorig jaar stond hij in de halve finale.

De jonge Brit is optimistisch over een nieuwe sterke prestatie op de US Open, nadat hij herstelde van een armblessure. De Britse nummer één keert terug op de plek waar hij twaalf maanden geleden de halve finales haalde.

Wekenlange pauze

Hij speelt in de eerste ronde tegen de qualifier Federico Agustin Gomez. Het is de eerste enkelpartij voor Draper sinds hij meer dan zeven weken geleden in de tweede ronde van Wimbledon verloor. Draper maakte zijn rentree op de tennisbaan in het vernieuwde mixdubbeltoernooi. Hij sloeg de Masterstoernooien van Toronto en Cincinnati over.

Draper onthulde dat hij met pijn in zijn linkerarm speelde. De blessure werd gediagnosticeerd als een botkneuzing. "Ik begon voor het eerst pijn te voelen halverwege het gravelseizoen. Het werd steeds erger. Op het gras begon het flink pijn te doen, dus ik wist niet waar ik mee te maken had. Ik had wat kneuzingen in het bot van mijn linkerschouder", legde de Britse tennisser uit.

'Kan heel ernstig worden'

"Het is een van die dingen waarbij, als je doorgaat met spelen, het heel, heel ernstig kan worden. Ik moest rust nemen. Een complexe blessure en zeker eentje waar ik goed voor moest zorgen", aldus Draper. "Ik ben ontzettend enthousiast om terug te zijn in New York en weer te strijden, en te doen waar ik het meest van houd", sloot hij af.

