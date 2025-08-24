De US Open begint zondagmiddag aan het hoofdtoernooi. Het grandslamtoernooi in Amerika zal meer dan een miljoen bezoekers tellen. Mochten de fans zin hebben in een versnapering of een flesje water tegen de dorst willen, dan moeten ze wel een flink gevulde portemonnee meenemen.

Op de US Open wordt het hoogste bedrag aan prijzengeld van de tenniskalender uitgekeerd aan de toppers. De winnaar verdient zowel bij de mannen als bij de vrouwen liefst 5 miljoen dollar (4,27 miljoen euro). Dat geld moet ergens vandaan komen en dus is zelfs een simpel flesje water peperduur op het tenniscentrum.

Dure drankjes

Express Sports liet een verslaggever alvast rondlopen op het park en kwam bizarre prijzen tegen. Zo kost een flesje water van een halve liter 7 dollar (bijna 6 euro) en betaal je 7,68 euro voor een iets groter flesje van 750 ml.

Wil je voor iets sterkers gaan, dan ben je logischerwijs ook (nog) duurder uit. Een kleine cocktail kost je 23 dollar (19,62 euro). Tijd voor tequila? Daar leg je 22 dollar (18,77 euro) voor neer.

Biertje dan maar?

Maar de prijzen op de US Open worden pas echt gek als je een kijkje op de bierkaart neemt. Een biertje kost op het tenniscentrum een kleine 16 (!) dollar (13,65 euro). Toegegeven, je krijgt in het glas wel meer millimeters dan het standaard Nederlandse vaasje. Wil je iets goedkoper uitzijn? Dan kon je het 'lokale bier' proberen voor 15 dollar in plaats van de Heineken Silver. Wat dit bier precies is, staat niet op de kaart.

Tot slot, voor een zakje chips leg je 7 dollar (bijna 6 euro) neer. Advies aan de tennisfans op US Open: neem je gevulde portemonnee mee. Het toernooi begint zondagavond om 17.00 uur Nederlandse tijd met verschillende partijen in de eerste ronde. Nederlanders Tallon Griekspoor en Jesper de Jong komen ook in actie.

